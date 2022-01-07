نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف reef.gov.sa من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، وتزامناَ مع اقتراب موعد نزول راتب ريف في حسابات المواطنين لشهر يناير 2022 فيبحث الكثير من المزارعين والاسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين عن طريقة تمكنهم من الاستفسار عن أهليتهم للحصول على الدعم، وتسهيلاً على كافة المواطنين فقد قامن وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير خدمة الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية ضمن الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها لمستفيدي الدعم، وفيما يلي سنتعرف على الخطوات التي وضعتها لإتمام عملية الاستعلام بنجاح، كما سنتعرف على شروط استحقاق المتقدمين للدعم الحكومي الريفي.

شروط دعم برنامج ريف للأسر المنتجة 2022

يجب على كافة المواطنين المتقدمين بطلب للحصول الدعم الحكومي الريفي الاطلاع على كافة الشروط التي وضعها البرنامج والتأكد من توافرها أولاً قبل البحث عن كيفية الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443، ومن هذه الشروط الآتي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم على الدعم سعودي الجنسية، يستثنى من ذلك الحاملين لبطاقات التنقل.

عمر المتقدم يجب أن يزيد عن 21 عاماً.

كما يشترط أن يكون المتقدم من المقيمين إقامة دائمة داخل المملكة، كما يشترط أن يكون مكان الإقامة من المناطق التي يشملها الدعم.

ضرورة امتهان المتقدم لأي من المهن الزراعية وليس لديه أي وظيفة حكومية.

يشترط على المتقدم توافر حساب بنكي جاري ومسجل باسمه.

يجب على المتقدم تقديم شرح مفصل عن المشروع الذي يرغب في إقامته.

يختار المتقدم ثلاثة برامج فقط من البرامج التي يدعمها ريف.

يجب أن يتم التسجيل من خلال البوابة الالكترونية لبرنامج دعم ريف وليس أي بوابة أخرى.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443

مع اقتراب موعد صرف الدعم الريفي للمستفيدين فزادت عمليات البحث عن خدمة الاستعلام عن دعم ريف، والتي سنقوم بعرضها فيما يلي:

أولا قم بفتح البوابة الالكترونية لبرنامج ريف reef .

. بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ الدخول “.

“. ثم قم بإدخال بيانات الدخول وهي: (اسم المستخدم – كلمة المرور).

بعد ذلك قم بالنقر على زر “ تسجيل الدخول “

“ عند الانتهاء من الدخول قم فتح قائمة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم قم باختيار خدمة “ الاستعلام عن الدعم الريفي “.

“. ثم قم بتسجيل بيانات حساب المستفيد وهي اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

وأخيراً قم بالنقر على زر “الاستعلام“.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

أعلن برنامج ريف أن الدعم يصرف للمستفيد الذ تم قبول الطلب الخاص به بعد مرور 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب وقد تتجاوز 60 يوم فقط تتوقف على حسب فترة دراسة الطلب.

ويتم صرف الدعم مقسماً على فترة قدرها 18 شهراً، وذلك في العشر أيام الأولى من كل شهر ميلادي.

وفي نهاية المقال نكون قد اطلعنا على خطوات الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية 1443، كما تعرفنا على شروط استحقاق الدعم الريفي للأسر المنتجة والعاطلين، وفي النهاية تعرفنا على موعد نزول الدعم في حساب المستحقين.