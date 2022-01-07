متي يتوقف صرف معاش الضمان وطريقة التسجيل فيه

متي يتوقف صرف معاش الضمان؟، تعلن وزارة الموارد عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، حيث أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستهدف جميع الأسر الأسد فقرا وحاجة في المملكة، فإن الهدف الأساسي لنظام الضمان الجديد استقرار الأسر ماليا، وتحويل المواطنين من محتاجين إلي منتجين في المملكة، فإن كل المواطنين المستفيدين من صرف معاش الضمان يمكنهم متابعة موقعنا ثقفني للاستفادة، فإن موقعنا سوف يقدم للمواطنين كل جديد عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

تحقيق الاستقرار المالي لدي الأسر الأشد فقرا وحاجة بالمملكة.

تحويل مواطنين الأسر من الاحتياج إلي مواطنين منتجين عن طريق برامج التأهيل والتوظيف والتدريب.

يوفر النظام علي الأقل الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة للضمان.

يضع نظام الضمان الجديد آليات تضمن لجميع المستحقين المساعدة عند تعرضهم لأي أزمة أو كارثة.

يرسل نظام الضمان كافة الوسائل التي تلزم لحل أي أحتياج مالي للمواطنين المستفيدين.

موارد الضمان الاجتماعي بالمملكة

قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن نظام الضمان المطور وكيفية التسجيل، حيث أن صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد يشترط أن يكون مؤهل، لذلك لابد من توافر شروط استحقاق التسجيل بالضمان الجديد، كما ذكرت الوزارة موارد الضمان الاجتماعي وهي تكون كالتالي:

أموال الزكاة التي تجمعها المملكة العربية السعودية.

قيمة الإعانة المالية التي تقدمها خزينة المملكة لمساعدة المواطنين.

الصدقات والتبرعات والهبات التي تقدم للوزارة بهدف إعانة المواطنين من قبل الأوقاف أو رجال الأعمال.

متي يتوقف صرف معاش الضمان؟