حقيقة إلغاء المساعدة المقطوعة السعودية ٢٠٢٢

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تدلي بأي تصريحات عن إلغاء المساعدة المقطوعة، وقالت في وقت سابق أن توقف صرف هذه الإعانات يأتي نتيجة عمل بعض التعديلات على هذه البرنامج الذي يقدم الدعم المالي للمواطنين السعوديين، وخاصة اللذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، وكبار السن الغير قادرين على العمل، والسيدات السعوديات المطلقات والأرامل، والمواطنين اللذين يعانون من العجز الجزئي والكلي، ويقوم الضمان الاجتماعي بدراسة الحالات التي تتقدم للحصول على هذه الإعانات، لتحديد الحالات الأكثر أحقية للمساعدات المقطوعة، ويستطيع المستفيدين منها الاستعلام عنها من خلال رابط المساعدة المقطوعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة والفئات التي تستحقها.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية ٢٠٢٢

هناك شروط معينة وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكي يحصل المتقدم عليها وهى كما يأتي:-

أن يكون لدى المستفيد الجنسية السعودية، ويستثنى من هذا الشرط أبناء السعودية المتزوج بغير سعودي، وزوج السعودية وأبنائها. تصرف الإعانات المقطوعة حسب أسبقية التقديم عليها. تصرف مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن لديهم أي دخل غير المعاش الضماني. الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة الإعانة بعد تحديد الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة. تصرف كل عامين إذا كان المتقدم لديه دخل غير معاش الضمان الاجتماعي. لا يكون لدى المستفيد أي أراضي زراعية، أو أملاك عقارية، أو سجل تجاري. لا يتجاوز دخل المستفيد من المساعدة المقطوعة الحد الذي يمنع الحصول عليها.

خطوات الاعتراض على عدم صرف المساعدات المقطوعة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تقديم طلب اعتراض على عدم صرف المساعدة المقطوعة وهى كما يلي:-

القيام بالدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار خدمة الاعتراضات من الخدمات الإلكترونية.

اختيار المستفيد نوع الاعتراض.

أن يقوم الشخص المستفيد بتعبئة بيانات الاعتراض، ثم إرفاق الأوراق المطلوبة، ثم قيام المستفيد بتقديم طلب الاعتراض.

يتابع المستفيد طلب الاعتراض من خلال خيار “طلباتي”.

الفئات المستفيدة من المساعدة المقطوعة

هناك بعض الفئات التي توليهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا وهم كالتالي:-