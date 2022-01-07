نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “tickets.damac.sa” فتح رابط حجز تذاكر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة وتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب كافة عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في السعودية المباراة القوية التي تجمع بين فريق النصر ونظيره فريق ضمك في اطار منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري السعودي البطولة القوية التي تشهد الكثير من المنافسات القوية بين الفرق السعودية هذه النسخة، وهي المباراة التي يستضيفها ستاد الامير سلطان بن عبدالعزيز، وفي هذا الاطار يرغب الكثير من المتابعين للتعرف على كيفية حجز تذاكر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط حجز تذاكر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي والتعرف على موعد المباراة.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

يستضيف فريق ضمك السعودي نظيره فرق النصر في مباراة قوية من خلال ستاد الامير سلطان بن عبدالعزيز، وقد أعلن فريق ضمك رسميا طرح التذاكر الخاصة بالمباراة من خلال الموقع الرسمي الخاص بنادي ضمك السعودي، وذلك لكون فريق ضمك هو المضيف لهذه المباراة القوية، حيث تعد هذه الوسيلة الوحيدة للحصول على تذاكر المباراة التي يتم حجزها وشراءها الكترونيا، من خلال تحديد عدد التذاكر وكذلك فئة التذاكر تبعا للأسعار الخاص بها، وذلك بعدما يتم تسجيل الدخول الى الموقع وادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي الجولة 16

نحن على موعد مع مباراة قوية ومرتقبة تجمع بين النصر وضمك في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، والتي تقام ظهر يوم السبت الموافق الثامن من شهر يناير، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، من خلال ستاد الامير سلطان بن عبدالعزيز.

تشكيل النصر المتوقع اليوم

حراسة المرمى: وليد عبدالله

الدفاع: سلطان الغنام ، منصور الشمري، فونيس موري، عبدالإله العمري

الوسط: أيمن يحيى ، أنسيلمو دي مورايس، عبدالله الخيبري

الهجوم: خالد الغنام ، أندرسون تاليسكا، عبدالفتاح آدم

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

يدخل فريق النصر السعودي مباراة الجولة السادسة عشر في الدوري السعودي أمام فريق ضمك آملًا في استكمال سلسلة الانتصارات التي بدأها خلال الجولات الاخيرة بداية من تحقيق الفوز على حساب الهلال السعودي، وتنقل المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة SSC السعودية الرياضية التي تعتبر الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري السعودي.