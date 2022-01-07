استعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية reef.gov.sa 2022

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عمر شويل - جدة يمكنك استعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية لجميع العاملين في القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، ذلك حيث يعد برنامج ريف واحد من البرامج الداعمة والذي يهدف فئة العاملين في المجال الزراعي والأسر المنتجة في المملكة، عن طريق تقديم دعم مادي شهري من أجل تحسين أوضاع الزراعة وتزيد جودة الإنتاج، لذا يقوم المستفيدين من الدعم بالبحث عن طريقة الاستعلام عن الدعم المادي الخاص به من البرنامج بعد أن قام برنامج ريف بتوفير طريقة إلكترونية تمكن المستفيدين منه بالاستعلام من خلالها، في هذا المقال سوف نقوم بذكر طريقة الاستعلام عن دعم برنامج ريف عبر الأنترنت.

دعم برنامج ريف

توفر الحكومة السعودية الكثير من البرامج الداعمة لجميع مواطنيها في المملكة باختلاف المجالات الموجودة بها ودعم برنامج ريف واحد من هذه البرامج الذي يهتم بالقطاع الزراعي، كما يعد البرنامج واحد من ضمن أهداف المملكة لتحقيق رؤيتها لعام 2030.

تعمل وزارة البيئة والزراعة في المملكة على زيادة كفاءة الإنتاج الزراعي السعودي والتقدم بالمجال الزراعي، كما تساهم في مساعدة الأسر المنتجة التي تعمل على تحسين الوضع المعيشي لها وكل من يعمل في المجال الزراعي من خلال دعم مادي شهري مقدم لهم.

لكي تتمكن من الاستفادة من دعم البرنامج ما عليك إلا التسجيل عبر الأنترنت من خلال موقع برنامج ريف الإلكتروني، وتوافر جميع الشروط المطلوبة الخاصة بالقبول، في الفقرات القادمة سوف نقوم بذكر شروط القبول الخاصة ببرنامج دعم ريف.

استعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية

يقدم برنامج ريف الكثير من الخدمات للمستفيدين منه والتي من ضمنها إمكانية الاستعلام عن الدعم بعد القبول فيه وتطابق جميع الشروط المطلوبة.

لذا فيما يلي سوف نقوم بذكر كيف يمكنك الاستعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج reef.gov.sa، فقط قم باتباع النقاط التالية:

أولاً قم بالذهاب إلى منصة ريف الإلكترونية عبر الأنترنت.

ثانياً قم بتفعيل الدخول إلى حسابك الخاص من خلال كتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.

ثم انقر على تسجيل الدخول.

من الخيارات الظاهرة أمامك، قم بتحديد الخدمات الإلكترونية.

منها قم بالنقر على الاستعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية الوطنية.

أدخل رقم الهوية الخاص بك في المربع الفارغ ثم اضغط على بحث.

ستظهر لك كافة تفاصيل الاستعلام الخاصة بالدعم.

هكذا تكن قد قمت بالاستعلام عن دعم برنامج ريف برقم الهوية الوطنية عبر الأنترنت.

متى ينزل دعم برنامج ريف بعد التسجيل

يتساءل المواطنين المستفيدين من دعم البرنامج بعد إتمام قبول التسجيل في الدعم عن موعد نزوله إلى حسابهم الخاص بعد عملية التسجيل، لهذا أعلن برنامج ريف عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الموعد المحدد الخاص بنزول دعم برنامج ريف للمستفيدين في المجال الزراعي والأسر المنتجة في المملكة.

تستغرق مدة نزول دعم برنامج ريف للمستحقين من العاملين في المجال الزراعي والأسر المنتجة شهرين من وقت التسجيل في البرنامج.

ويرجع ذلك إلى التأكد من تطابق شروط الدعم في المتقدمين مع دراسة البرنامج المقدم للدعم والتأكد من مدى استحقاق المتقدم للدعم أم لا، كما أن هناك بعض الحالات الخاصة التي قد تستغرق مدة أكثر لحين نزول دعم البرنامج لها، يرجع ذلك لدراسة حالة البرنامج المقدم في دعم ريف.

أما عن نزول دعم برنامج ريف لهذا الشهر يناير لعام 2022، فسيكون يوم الأحد الموافق اليوم الأول من شهر جمادي الثاني لعام 1443 المقابل ل 4 يناير 2022 هو موعد نزول مستحقات الدعم من برنامج ريف لحساب المستفيدين منه من مواطنين المملكة العربية السعودية.

كما يمكنك التوجه إلى المنصة الإلكترونية والدخول إلى حسابك الخاص من أجل الاستعلام عن دعم برنامج ريف ب قم الهوية الوطنية فقط.