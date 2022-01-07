شروط إصدار رخصة القيادة للمقيمين عبر أبشر والمستندات المطلوبة

شروط إصدار رخصة القيادة للمقيمين عبر أبشر بعد زيادة أجرة وسائل المواصلات بالمملكة وبُعد المسافة بين مختلف مناطقها، أصبح المقيمون في المملكة العربية السعودية يحرصون على استخراج رخصة قيادة حتى يتمكنوا من القيادة في شوارع المملكة بشكل قانوني، وتوفر وزارة الداخلية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية عبر خدمة ” أبشر” من خلال موقعها الإلكتروني مثل خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وتجديد رخصة القيادة، وتوفر مدرسة القيادة للمتدربين حوالي 8 محاضرات للجانب النظري إلى جانب الجزء العملي، ويتم فيها تعريف المتدربين بجميع المعلومات التي يجب أن تتوافر لديهم من إشارات المرور والعلامات الإرشادية وغيرها من المعلومات التي يجب أن تتوافر لدى قائدي السيارات.

شروط إصدار رخصة القيادة للمقيمين عبر أبشر

ألا يقل عمر المتقدم 18 عامًا. يجب ألا يكون المتقدم قد صدر ضده حكما قضائيا سابقا في أي جريمة تخص المال أو العرض أو الاعتداء على النفس. ألا تقل فترة إقامة المقيم في المملكة عن سنة. يشترط إثبات خلو المتقدم من الإصابة بأي مرض يعيقه عن القيادة. لا بد من خضوع المتقدم للفحص الطبي في أي مركز أو مستشفى معتمدة في المملكة. يجب أن يلتحق المتقدم بإحدى مدارس تعليم القيادة في المنطقة التي يقطن بها. سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.

المستندات المطلوبة لإصدار رخصة قيادة للمقيمين بالسعودية

عدد 6 صور شخصية مقاس 4×6. المستند الأصلي وصورته من الإقامة. تقديم المستند الأصلي وصورته من جواز السفر. صورة من رخصة القيادة المرورية الوطنية التي كان يستعملها الشخص في بلده.ر صورة من بطاقة الهوية الوطنية للكفيل. إحضار مستند إثبات تعريف من جهة العمل المسجل بها الشخص. شهادة خبرة في حالة القيادة مسبقاً. إحضار حافظة أو ملف لحفظ الأوراق من التلف.

والجدير بالذكر ان الفحص الطبي هو أحد الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لكي يسمح بإصدار رخصة القيادة، وهو يتضمن اختبار عينات الدم والفحص العام إضافة إلى فحص العين، وفي حال اجتياز هذا الاختبار الطبي يبدأ الاختبار على جهاز الحاسب الآلي وهو يشمل حوالي 20 سؤال يتم الإجابة عنهم في نصف ساعة، وغير مسموح إلا بخطأين فقط من أجمالي عدد الأسئلة لكي يجتاز الاختبار.