قرض فوري 50 ألف ريال بدون ضمان وبالتقسيط المسير لجميع الفئات بالمملكة

قرض شخصي بدون تحويل الراتب وبدون ضمانات من شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن تمويل شخصي دون شروط معقدة وبدون تحويل الراتب الشهري وهذا التمويل يقدمه شركة إمكان التي تمنح التمويل المسير بالتقسيط الشهري لمدة 24 شهر، ويصل التمويل إلي 50 ألف ريال سعودي ويتميز بانه تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويوفر البنك تمويل سريع بموافقة فورية عند التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لدي شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع مصرف الراجحي، لذلك نقدم لكم تمويل فوري من شركة إمكان والشروط المطلوبة التي سوف نوضحها بالتفصيل.

مزايا تمويل إمكان الراجحي بدون تحويل الراتب

الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من شركة إمكان بالسعودية، حيث يقدم العديد من التمويلات المختلفة والمساعدات في جميع الأموال للمواطنين من اجل تلبية احتياجاتهم مثل بناء مشروع أو شراء سيارة أو سفر إلي خارج البلاد وغيرها من الاحتياجات وتوفر لك الراحة في تحقيق أحلامك، وهذا التمويل يشمل الرجال والنساء بالمملكة وبهامش ربح منخفض من اجل التسهيل في السداد التمويل، ويتميز إمكان بالكثير من الخصائص لكافة العملاء بدون تحويل الراتب ولا يتعارض التمويل مع الشريعة الإسلامية.

شروط تمويل إمكان ويصل 50 ألف ريال سعودي

الشركة إمكان توفر تسهيلات عديدة في السداد بالتقسيط لمدة سنتين ويصل مبلغ التمويل 50 ألف ريال سعودي، ويمكنك التقديم علي تمويل شخصي من خلال الموقع الالكتروني عبر شبكة الأنترنت لدي شركة إمكان للتمويل لجميع المواطنين السعوديين بالمملكة، فقد حدد شركة إمكان الراجحي عدد شروط ومتطلبات يجب توافرها حتي يتم الموافقة علي طلب التمويل والشروط هي: