كيفية الدخول الى الحصص وتسجيل الحضور في مدرستي schools.madrasati.sa للتعليم عن بعد في السعودية 1443 -2022

كيفية الدخول الى الحصص وتسجيل الحضور في مدرستي قامت وزارة التعليم السعودية خلال الأيام الأخيرة بالإعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بمنصة مدرستي والذي يتم من خلاله اجراء تسجيل الحضور ودخول الحصص بسهولة الكترونيا عن بعد، وذلك بعدما قامت وزارة التعليم السعودية بأطلاق منصة مدرستي للتعليم عن بعد في السعودية لتقدم من خلالها مجموعة من الخدمات الهامة التعليمية للطلاب بجميع المراحل الدراسية بشكل عام بداية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، رابط مباشر تسجيل الدخول في منصة مدرستي 1443 schools.madrasati.sa ونظرا لاهتمام الكثير من الطلاب واولياء الأمور بالتعرف على آلية دخول الحصص وتسجيل الحضور، نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل بالخطوات اللازمة.

كيفية الدخول الى الحصص وتسجيل الحضور في مدرستي 1443

تم تفعيل رابط الدخول الى الحصص الافتراضية للطلاب عبر منصة مدرستي الكترونيا من قبل وزارة التعليم السعودية خلال الفترة الماضية، وذلك تسهيلا على الطلاب الحصول على الخدمات التعليمية المختلفة، حيث يتم ذلك الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

زيارة موقع منصة مدرستي في البداية مباشرة من خلال رابط منصة مدرستي الرسمي https://schools.madrasati.sa/.

يتم اختيار أيقونة تسجيل الدخول الى الموقع من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

يتم اختيار التواصل المجتمعي من بين الاختيارات المتاحة عبر الموقع.

تظهر امام الطالب كافة الدروس المقررة عليه ومن ثم يتم اختيار الدخول الى الحصة الدراسية الافتراضية.

يتم اختيار ايقونة الانضمام لحضور الحصة ليتم الدخول مباشرة.

يمكن ايضا تسجيل الحضور الخاصة بالحصة الدراسية من خلال اختيار علامة (صح) التي يتم وضعها بجانب حضور الحصة.

بذلك يكون قد تم تسجيل الحضور الى الحصة الافتراضية.

خدمات منصة مدرستي التعليمية عن بعد 1443

تعتبر منصة مدرستي السعودية الالكترونية واحدة من أهم المنصات التعليمية في السعودية والتي جاء انشاءها بعد انتشار جائحة كورونا، والتي توفر مجموعة من الخدمات التعليمية من أهمها ما يلي