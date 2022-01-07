نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم ريف برقم الهوية للاسر المنتجة والقطاعات المشمولة 1443 2022 reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات من السهل على القطاعات المشمولة في دعم ريف استعلام عن دعم ريف برقم الهوية للاسر المنتجة إلكترونيًا، حيث أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة للمواطنين العاملين بالأنشطة الزراعية المختلفة إمكانية التسجيل في دعم ريف، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والزيادة من الكفاءة الانتاجية للمحاصيل الزراعية، وللثروة السمكية، كما أن الدعم يأتي أيضًا بهدف التحسين من تربية المواشي بالمملكة العربية السعودية، كما أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لبرنامج دعم ريف تشتمل على خدمات مختلفة للمستفيدين من القطاعات المشمولة، إليكم نستعرض المزيد من التفاصيل.

المشمولين في برنامج دعم ريف السعودية

مكّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعض القطاعات الريفية لتشتمل ضمن برنامج الدعم المادي ريف السعودي، حتى يصل الدعم للأسر والأفراد الريفية العاملين بمجال الماشية وللتطوير من قدرات صغار مزارعي الأسماك وصغار الصيادين بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي القطاعات المشمولة في دعم ريف على النحو التالي:

العاملين في إنتاج الثروة الحيوانية.

الأفراد العاملين بقطاع إنتاج عسل النحل.

منتجي البن العربي.

منتجي المحاصيل البعلية.

العاملين بقطاع الورود.

العاملين بالفواكه الاستوائية.

مربي المواشي.

مزارعي الأسماك.

الاسر المنتجة للمحاصيل الزراعية من الريفيين.

موعد نزول دعم ريف

من المقرر أن يكون موعد نزول دعم ريف في اليوم الأول من الشهر الميلادي على أن يتم الانتهاء من نزول الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للفرد الواحد التسجيل في 3 قطاعات فقط، ويمكن صرف أكثر من دعم حسب القطاعات.

بعد التسجيل في دعم ريف ينتظر الفرد نزول الدعم في غضون مدة شهرين على الأقل بعد مراجعة الطلب ودراسته من قبل الهيئة المختصة لدراسة الطلب والتعرف على مدى الاستحقاق من الدعم.

رقم دعم ريف الموحد

يمكن للفرد الاستفسار وتقديم شكوى من خلال رقم دعم ريف الموحد، حيث يمكن الاتصال بالبرنامج من خلال الرقم 19930 على أن يتم استقبال الاتصالات والشكاوى من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة من مساء اليوم.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

يتم الاستعلام عن دعم ريف بالمملكة العربية السعودية برقم الهوية فقط من خلال اتباع الخطوات التالية: