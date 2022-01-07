طريقة تجديد الجواز السعودي عبر منصة أبشر إلكترونيًا 2022

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عمر شويل - جدة طريقة تجديد الجواز السعودي المنتهي للمقيمين والزائرين عبر منصة أبشر من الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية أو المغتربين، لذلك قامت إدارة الجوازات بتوفير خدمة جديدة في منصة أبشر تمكن المواطنين من تجيد جوز السفر بسهولة ويسر، ولكن لابد من توافر بعض الشروط وهذا ما سنتعرف علية بجانب طريقة تجديد الجواز السعودي 2022.

شروط تجديد جواز السفر المنتهي 2022

قبل التعرف على طريقة تجديد الجواز السعودي المنتهي لابد من الاطلاع على الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة العامة للجوازات بالتعاون مع منصة أبشر الإلكترونية، حيث وضعت الجوازات شروط خاصة لمن هم أكبر من 21 عاماً ومن هم أقل من 15 عاماً، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

– شروط تجديد جواز السفر لمن هم أكبر من 21 عاماً تتمثل في:

يجب أن يكون المواطن مسجل منصة أبشر.

أن يزيد عمر المتقدم عن 21 عاماً.

ضرورة التسجيل في العنوان الوطني.

سداد كافة الرسوم الخاصة بتجديد الجواز آلياً.

الموافقة على شروط وضوابط منصة أبشر عند التسجيل.

إحضار جواز السفر القديم عن استلام الجواز الجديد.

– شروط تجديد جواز لهم هم أقل من 15 عاماً:

في البداية يجب أن يتم إضافة الأولاد في سجل الأسرة.

يشترط موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، وفي حالة وفاة الأبوين يمكن لأحد الإخوة الموافقة.

إحضار صورتين حديثتي التصوير 4*6، ملونة والخلفية بيضاء للطفل.

إرفاق صورة من هوية الأبوين، سجل الأسرة، وفي حال الوفاة قم بإرفاق صورة صك حصر الورثة.

طريقة تجديد الجواز السعودي 1443

بعد التأكد من توافر كافة الشروط السابق ذكرها فقد حان الوقت للبدء في عملية التجديد وتتمثل في الآتي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ أبشر أفراد “.

“. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “.

“. ثم قم باختيار خدمة “ تجديد جواز سفر “.

“. بعد ذلك قم بتسجيل اسم المستفيد من الخدمة لتظهر بيانات الجواز.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة وهي: (اختيار صلاحية مدة الجواز – تحديد مكان استلام الجواز).

بعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تأكيد“.

بعد ذلك سوف تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد، كل ما عليك هو طباعتها وتسليمها في إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي

حددت إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية رسوم تجديد جواز السفر السعودي للمقيمين والزائرين، وتتمثل هذه الرسوم فيما يلي:

يتم دفع مبلغ 300 ريال سعودي في حالة تجديد جواز السفر السعودي لمدة ٥ سنوات.

أما في حالة تجديد جواز السفر السعودي لفترة زمنية تصل إلى ١٠ سنوات فيتم دفع رسوم قدرها ٦٠٠ ريال سعودي.

وبذلك نكون قد انتهينا من الحديث عن شروط وطريقة تجديد جواز السفر السعودي، كما تعرفنا على قيمة الرسوم المالية التي يجب دفعها ليتمكن المواطنين من تجديد الجواز بسهولة.