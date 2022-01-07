نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة الآن يبحث الكثير من الموظفين التابعين للحكومة السعودية، عن ما هي شروط الحصول علي قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، حيث أنه حددت مجموعة من متطلبات ضرورية ولازمة، لكي يحصل الموظفين الحكوميين من الرجال على منتج قرض الأسرة، والتي تساهم في تقديم الخدمات إلى اللاف من المواطنين السعودين أصحاب الدخل المنخفض، وذلك بهدف تلبية التزاماتهم واحتياجاتهم الأساسية لكل من الأفراد والأسر، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من والخدمات للمواطنين السعوديّين، وذلك بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال موقعه الرسمي على شبكة الأنترنت، وكما يمكن التعرف علي شروط تمويل مشاريع الأسر المنتجة بحد أقصي 50 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية.

شروط تمنح موظفي الحكومة قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط أن تقديم أصل رقم حساب الآبيان على الورق الرسمي للبنك، ومصدق بختم البنك. ثم لابد من إرفاق نموذج تسليم البريد، عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي. يلزم علي العميل تقديم صورة سجل الأسرة، وأيضا صورة هويته الوطنية. تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة ، لذلك التاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك. يجب حصول العميل علي تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا. ثم يكون من أهم الشروط تقديم تصريح بياناتي للأبناء المعالين الذكور من عمر 18-24، وأيضا للإناث من عمر 18 فأكثر ساري المفعول.

شروط قرض بنك التنمية الاجتماعية

وقد تم وضع مجموعة من الشروط من قبل بنك التنمية الاجتماعية، حيث يمكن في حال التوافق مع كافة الشروط المعلن عنها الحصول على القروض المقدمة من قبله، وجاءت شروط كالتالي:

قرر البنك أنه لابد من تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية، الواجب توافرها من التأمينات والضمانات. عدم زيادة دخل الشخص المُتقدم عن عشرة آلاف ريالاً سعوديًا شهريًا، أو مئة وعشرون ألف ريالاً سعودياً سنوياً. يجب أن يكون الشخص المتقدم من جنسية سعودية. ثم بعد يلزم تقديم مستند يثبت، بأنه لم يسبق له وأن أخذ أي قروض من أي بنك آخر. يشترط أن يكون سن المتقدم يزيد عن 21 عاماً، وألا يتجاوز سنه 60 عاماً، وذلك مع حلول موعد سداد آخر قسط خاص.

طريقة حجز موعد بنك التنمية الاجتماعية

تسجيل الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية. ثم بعد قم بالضغط على خيار الموافقة على الشروط والأحكام. قم بالدخول من خلال بيانات النفاذ الوطني الموحد. علي العميل إضافة كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها على الجوال. تسجيل الدخول إلى خدمة حجز موعد. ثم قم بتحديد الموعد المناسب من المواعيد الموجودة. تحديد نوع الخدمة المراد عملها، ثم إضافة نموذج الحجز. و أخيراً تأكيد الحجز.

مدة نزول قرض الأسرة 1443

وفقاً لما جاء من قبل موقع البنك الرسمي فإن مدة نزول قرض الأسرة هي ما بين أسبوع إلى عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولكن في حال أن كان هناك أي خلل في الإجراءات التي قام بها المتقدم، فذلك ما سيعيق عملية الصرف إلى حين تسوية الإجراءات وجعلها متوافقة مع نظام البنك المعمول به

خطوات تسجيل دخول الأفراد ببنك التنمية الاجتماعية



الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي. النقر على خيار تسجيل الدخول. النقر على خيار الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. تحديد كلمة المرور، ومن ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. إضافة رمز التّحقّق الموجود في الصورة، ومن ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول. إضافة رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف المحمول الخاص. السير على التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية يوقع اتفاقية مع مجلس شؤون الأسرة لدعم مشاريع المرأة

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق (مبادرة تالة المرأة) بالشراكة بين الجهتين لدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت والعاملين لحساب أنفسهم لإطلاق مشاريع تنموية وأفكار تخدم المرأة من خلال مجالات متعددة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات، ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجهتين سيتم تأهيل عدد من المتدربات.

طريقة احتساب نصيب الفرد في قرض الأسرة

أوضح بنك التنمية الاجتماعية إنه قرر تعديل نصيب الفرد في قرض الأسرة ضمن شروط التمويل تمكينًا للأسر المختلفة للاستفادة من برامج التمويل الاجتماعي التي يقدمها البنك، وأوضح البنك أنه يتم احتساب نصيب الفرد في قرض الأسرة عن طريق تقسيم الدخل الشهري لراعي الأسرة أو ربها على عدد أفراد تلك الأسرة، وينبغي الإشارة إلى أنه يتقاطع الهدف الاستراتيجي لبنك التنمية الاجتماعية مع تمويل الأسرة بشكل مباشر، لذا يسعى البنك من خلال قرض الأسرة إلى تمويل الاحتياجات الأسرية من خلال تقديم قروض اجتماعية هادفة وفعالة وذات أثر إيجابي.

رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد

يعمل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، على تقديم خدمة التواصل من خلال رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني، حيث تم توفير رقم من أجل التواصل مع البنك للاستعلام، عن الخدمات التي يقدمها البنك، وكما يمكن من خلاله تقديم شكوى خاصة بالبنك، وحل مشكلة يواجهها المستخدم، وجاء رقم بنك التنمية الاجتماعية الموحد هو 920008002، ومن الجدير بالذكر بأن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.