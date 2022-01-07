موعد إيداع الدفعة 50 من حساب المواطن لعام 1443، مما لاشك ان يعتبر برنامج حساب المواطن من أقوى البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من أجل النهوض بمستوى المعيشة ومعاونة أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض في مواجهة متطلبات الحياة، ولقد أصبحت دفعات برنامج حساب المواطن لاغني عنه عند الكثير من الأسر السعودية، وعند اقتراب موعد الصرف يثير التساؤل من قبل تلك الأسر هل يتم صرف الدفعة في موعدها ام يتم تغير موعد الإيداع.

تاريخ إيداع الدفعة 50 من حساب المواطن

حسب ما ذكر من قبل مسئولي البرنامج انه سوف يتم إيداع الدفعة الخمسون صباح اليوم الاثنين القادم الموافق السابع من شهر جمادي الأخر والعاشر من شهر يناير الجاري، وهذا ما يعني ان لم يتبقى على صرف الدفعة سوى 48 ساعة فقط، تعدد أهداف برنامج حساب المواطن، إلا أن المحور الرئيسي من انشائه هو الرفع من كفاءة الدعم المادي.

أهداف برنامج حساب المواطن

تقديم الدعم الكامل للفئات المستحقة في المملكة

رفع مستوى المعيشة عند معظم الأسر

تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية برنامج حساب المواطن

الولوج الإلكتروني على الصفحة الرسمية من برنامج حساب المواطن

تسجيل الدخول من خلال تعبئة حقول رقم الهوية والكلمة المرورية

النقر على رابط للاستعلام عن دفعات حساب المواطن

اختيار رقم الدفعة

إدخال الرمز التحقيقي

الضغط على خانة بحث.

كيفية الاعتراض على نتيجة الأهلية التابعة لحساب المواطن

الدخول على الصفحة الرسمية لحساب المواطن

التوجه إلي أيقونة إدارة حسابك

تحديد تاريخ الاهلية والذي سيرفق معاها اسباب الرفض

النقر على رابط تقديم اعتراض

اتباع المزيد من الخطوات المطلوبة

ثم النقر على حقل إرسال

وسوف يتم إرسال نتيجة الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة نصية SMS عبر الجوال.

من المعروف أن يتم تقديم الاعتراض بعد مرور خمسة إيام من تاريخ الإيداع، وفي حالة الموافقة على طلب الاعتراض سوف يتم صرف الدفعة بأثر رجعي، أما في حالة رفض الاعتراض فيمكن للمستحق إعادة تقديم طلب الاعتراض، والعودة في انتظار النتيجة من جديد.