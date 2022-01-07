رقم الاستعلام عن النتائج الأهلية 1443 التسجيل في دعم ريف لربات البيوت

قامت وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية بإطلاق الدعم الريفي وهو من البرامج التي تحفز العاطلين عن العمل و المزارعين والأسر المنتجة و ربات البيوت، وقد قامت بتحديد رقم الدعم ريف المجاني يستطيع المستفيد أن يستعلم عن نتائج الاستحقاق لدعم ريف 1443، ولمعرفه كافة المعلومات التي تخص هذا أمر، وسوف نوضح فيما يلي كل المعلومات التي تخص دعم ريف، وايضا كيفيه التسجيل والشروط للحصول على الدعم.

رقم دعم ريف في الاستعلام عن النتائج الأهلية

لكي يستطيع جميع الأشخاص والمواطنين في المملكة العربية السعودية للتسجيل في برنامج دعم ريف أو الاستعلام عن القيمه الخاصه بهم عن طريق حساب الدعم الريفي يمكن أن يتواصل مع الرقم السريع الذي وضعته وزارة البيئة في المملكة، لتلقي كافة الاستفسارات وخدمة جميع المشتركين في برنامج دعم ريف وهو 19930، كما يمكن للمواطنين معرفة النتائج الأهلية من هذا الرقم لتلقى جميع الشكاوى والاعتراضات المقدمه من المواطنين، واقتراح أو تطوير البرنامج لدعم القطاع الزراعي.

موعد نزول برنامج برنامج دعم ريف

بعد أن تم الانتهاء من فترة التسجيلات وتأكد من أن المواطن مشترك في برنامج دعم ريف، فانه يستحق له أن يستفيد بما يقدمه البرنامج من الدعم المادي وغيرها الذي يكون عن طريق الحساب البنكي الذي تم التسجيل به في المنصة الالكترونية لبرنامج دعم ريف والذي يكون في بداية كل شهر ميلادي، ولكن عندما يسجل مواطن يجب أن ينتظر 60 يوم لكي يتم دراسة الطلب والنظر فيه ثبوت استحقاق المواطن للدعم المادي الذي يقدمه برنامج دعم ريف.

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كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف

تسجيل الدخول ارتبط برنامج دعم ريف الإلكتروني.

يضغط المواطن على طلب الدعم في الصفحة الرئيسية.

يكتب المواطن جميع البيانات الخاصة به من الاسم والعنوان، ورقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

يضغط المواطن على كلمه تسجيل بعد قراءة الشروط والاحكام والموافقة عليها.

شروط برنامج دعم ريف