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عمر شويل - جدة تقديم معروض للديوان الملكي 1443 للحصول على المساعدات المالية والعينية التي يمنحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يشرف على فحص المشاكل المالية وطلبات الإعانات لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث تعد أكثر طلبات المساعدة التي يقدمها الديوان الملكي تخص الأرامل والمطلقات واليتامى فضلاً عن تقدمه للعديد من المساعدات المالية للمحتاجين سواء في سد القروض والديون الخاصة بهم أو منح مالية مباشرةً.

تقديم معروض للديوان الملكي

تحتاج عند تقديم طلب المساعدة من الديون الملكي أن تتوفر إليك مجموعة من الشروط والأحكام جاءت كالتالي:

رفع المستندات والأوراق اللازمة لتأكيد مشكلتك المالية أو المرضية.

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات لم يحصل عليها من قبل، أي تكون المساعدات للمرة الأولى.

يجب أن يقدم الشخص كافة البيانات والمعلومات الشخصية مثل أرقام الهواتف ورقم البطاقة الهوية وغيرها من المستندات والأوراق المطلوبة.

تقديم طلب المساعدة عبر بوابة تواصل الديوان الملكي.

التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يقدم الديوان الملكي المساعدات المالية والعينية والعلاجية عن طريق إرسال البرقية على عنوان (الهدأ 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية)، وكما يمكنك الآن الاتصال من داخل المملكة العربية السعودية على رقم 8004000000، أو الاتصال من خارج المملكة على رقم 920030003.

صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

تعد هذه أبرز صيغ طلبات المساعدة والتي منها يمكنك تحديد الخدمة أو نوع المساعدة الذي تحتاجها من مكتب الديوان الملكي، كما أن هناك صيغ كثيرة ونماذج متعددة لطلب المساعدة، ولكن أهم شي يجب أن لا ينسي في طلب المساعدة هو كتابة أرقام التواصل معك، ويفضل كتابة أكثر من رقم هاتف في البيانات الخاصة بطلب المساعدة، كما عليك انت أيضا الاتصال بعد التقديم بأرقام الديوان الملكي السعودي لمعرفة موقف طلب المساعدة.

رابط طلب مساعدة من الديوان الملكي

يمكنكم تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي إلكترونيا بواسطة 5 خطوات جاءت كالتالي:

الدخول إلي موقع الديوان الملكي. تسجيل الدخول بكلمة المرور واسم المستخدم. اختيار الخدمات الإلكترونية. تحديد طلب المساعدة التي ترغب فيها. ملئ نموذج طلب المساعدة وإرسال الطلب.

وصلنا لختام شرح طريقة تقديم معروض للديوان الملكي 1443 للحصول على المساعدات المالية والعينية.