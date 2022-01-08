نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. طريقة بيع الأسهم في الراجحي من الجوال 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة بيع الأسهم في الراجحي من الجوال 1443، والشروط الواجب توافرها لبدا التداول. حيث تعتبر طريقة بيع أسهم الراجحي من أكثر الطرق انتشارًا بين المتداولين في سوق الأسهم السعودي.

حيث تتميز بنك الراجحي بميزات فريدة ، ناهيك عن رسوم المعاملات المنخفضة التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه ذوي الأولوية. بواسطة مقال اليوم عن طريق موقع “ثقفني”، سوف نوضح كافة التفاصيل حول طريقة بيع اسهم البنك.

لكن قبل البدا في سرد كافة التفاصيل حول بيع الأسهم. دعونا نتعرف على شروط بيع الأسهم ، وكيفية البيع عن طريق الجوال بخطوات بسيطة وشرح مفصل.

شروط بيع الأسهم في الراجحي

من الشروط الواجب توافرها في عملاء مصرف الراجحي، الذين يريدون بدأ عمليات التداول أو بيع الأسهم في بنك الراجحي تتلخص في بعض النقاط التالية:

يجب أن يكون للعميل حساب جاري في بنك الراجحي أو أن يملك حساب في بنك داخل المملكة العربية السعودية.

أن يقوم العميل بفتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي، وهو بمثابة حساب لحفظ الأسهم التي ترغب في تداولها أو بيعها.

شرط اخر أم يكون عميل الراجحي مسجل ويملك حساب في خدمة منصة أبشر السعودية.

أن يكون لدي عميل بنك الراجحي الجديد أسهم لعميات التداول او البيع أو الشراء، وذلك عن طريق موقع الراجحي المالي أو عن طريق تطبيق الراجحي مباشر.

طريقة بيع اسهم الراجحي من الجوال 1443

لعملاء البنك ، يمكنك الان من الجوالي بسهولة، وذلك عن طريق رقم الهاتف المصرفي. حيث يمكنك الاتصال على رقم الجوال المصرفي الموحد التابع لبنك الراجحي. ومن خلال الخطوات التالية نوضح كيفية بيع الأسهم في الراجحي من الجوالي تابع ما يلي:

أولا قم بالاتصال بالهاتف المصرفي الرقم الموحد الجديد 44 33 92000 (966+) للراجحي.

ثم قم بالضغط على رقم (1) لاختيار اللغة العربية.

بعد ذلك قم بإدخال الرقم التعريفي الخاص بحساب العميل في البنك.

الان قم بالضغط على رقم (1) مرة أخري لإجراء الحوالات المالية.

ثم قم بالضغط على رقم (2) لتسديد كافة الفواتير.

بعدها يجب الضغط على رقم( 4 ) وذلك للانتقال الى خدمة المستفيدين .

ثم اختيار الرقم( 2 ) كي يتم تفعيل خدمة المستفيدين لحساب العميل.

الان قم بالضغط على رقم (1) مره أخري كي يتم تفعيل المستفيد من خدمة الراجحي.

قم بالضغط على رقم (2) كي يتم تفعيل خدمة بيع الأسهم في مصرف أخري غير بنك الراجحي.

استمع الى هذه الرسالة المسجلة الصوتية من الجوال لمصرف الراجحي 1443. حيث تحتوي علي معلومات تخص رقم حساب العميل وأيضا اسم البنك.

يمكن الان اختيار أحد الحسابات التي تود أن تقوم بالتداول من خلالها كي يتم تفعيل بيع أو شراء الأسهم فيه. أخير يجب إدخال رمز المرور المرسل من البنك كي يتم تفعيل خاصية بيع أو شراء الأسهم على رقم الحساب.