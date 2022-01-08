قبول طلب الديوان الملكي tawasol.royalcourt.gov.sa عبر بوابة تواصل الإلكترونية والتي يتيح الديوان تلك البوابة للتواصل المباشر مع المواطنين، بتقدمي الطلب أو الاستعلام عن قبول الطلب وكذلك تقديم الشكاوى عليها، ويقوم موقع الديوان الملكي السعودي royalcourt.gov.sa باستقبال آلاف الطلبات شهريا من جميع المحافظات السعودية، وذلك عبر التراسل بالبريد أو البريد الإلكتروني الخاص، كما يقوم المواطن بالاتصال على الأرقام المباشرة للديوان حيث يجيبه موظفي الديوان بأوقات العمل الرسمية لهم.

قبول طلب الديوان الملكي tawasol.royalcourt.gov.sa الاستعلام عن معاملة بالهوية وأرقام الدعم

تقوم فئات كثيرة من ابناء الوطن بالرغبة في التعرف على كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي، حيث يتم تقديم طلبات الحصول على المساعدات المالية وسداد الديون والعديد من الخدمات التي يمكن للعديد من مؤسسات المملكة تقديمها إلا أن بوابة التواصل المباشر مع الجهة العليا والمواطن تكون تقريب مفيد للجميع حيث يسعى ولي العهد السعودي وخادم الحرمين الشريفين بتقديم الاستغاثات لأبناء الوطن.

المجالات التي يمكن للديوان الملكي تقديم المساعدة فيها

يتم التقدم بطلب إلى بوبة الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدات المالية للفقراء والمحتاجين.

يقوم المواطن بتقديم طلب الحصول على موافقة سفر للخارج لاستكمال رحلة العلاج.

يتم تقديم طلب سداد ديون للذين عليهم ديون وليس لديهم دخل كافي ولديهم إيقاف للخدمات.

يقوم الديوان أيضا بالسداد عن الغارمين، الذين تم بعدهم عن اسرتهم بسبب دين ولا يمكنه سداده.

يتم تقديم طلب استكمال التعليم بالخارج في حال تقديم طلب الحصول على منحة تعليمية متميزة يتم جودها خارج البلاد بما يفيد المجتمع.

أرقام هواتف الديون الملكي للرد المباشر على المواطنين

أرقام الاتصال من داخل المملكة 8004000000 (رقم مجاني)، وللاتصال من خارج المملكة 920030003، كما يمكن الاتصال على رقم 2926128، 4936418، 2926113، 969 لمتابعة الطلب.

يتم الاستماع إلى رسالة الرد الآلية.

يقوم المستخدم بالضغط على رقم 9.

يتم إدخال رقم المعاملة.

يتم الضغط على رقم 0 بعد ذلك.

يقوم الرقم بتوجيهه مباشرة إلى خدمة العملاء بالديوان الملكي.

يتم تسجيل رقم السجل المدني ورقم المعاملة ورقم القيد.

تظهر للمستفيدين القبول أو الرفض.

يمكن التقديم بالشكوى على بوابة تواصل في حال الرفض.

كيفية الاستعلام عن معاملة في الديوان الملكي (بوابة تواصل)

يتيح الديوان الملكي البوابة الرئيسية وأرقام الاتصال لتقديم طلبات الدعم والاستغاثة السريعة للمواطنين، ويتم الرد على الطلبات خلال أربعة اشهر أو حسب الحاجة الماسة لكل حاجة على حده، كما يتم إتاحة بوابة تواصل لتقديم الاعتراض أو الشكاوى بالخطوات التالية: