رابط التقديم على الدفاع المدني 1443 وظائف جدارة 2022 الصحية (للرجال) وسلم رواتب الدفاع المدني لوظيفة برتبة جندي

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عمر شويل - جدة رابط التقديم على الدفاع المدني 1443 وظائف جدارة أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية للبلاد خلال الأيام الأخيرة عن تقديم بعض الوظائف المتاحة بالدفاع المدني، فقد تم الإعلان عن بيان توظيفي جديد بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط للرجال من المواطنين السعوديين على رتبة جندي، وهو الأمر الذي يهم عدد كبير من المواطنين في هذا التوقيت للتعرف على موعد التقديم وكذلك الرابط الخاص بالتقديم على الوظائف المديرية العامة للدفاع المدني والذي تم الإعلان عن تفعيله خلال الساعات الأخيرة.

موعد فتح التقديم على وظائف الدفاع المدني 1443

اعلن الإدارة العامة للقبول المركزي رسميا عن موعد فتح باب التقديم على وظائف الدفاع المدني السعودي، والتي يتم التقديم اليها الكترونيا من قبل الرجال على رتبة جندي من خلال منصة جدارة، على أن يتم فتح باب التقديم بداية من يوم الخميس الموافق 6 من شهر يناير، والذي يوافق يوم 3 من شهر جمادي الآخر 1443، لتستمر عملية التقديم حتى يوم الخميس الموافق 10 من شهر جمادي الاخر والذي يوافق يوم 13 من شهر يناير.

رابط التقديم على الدفاع المدني 1443 وظائف جدارة

قد تم تفعيل رابط منصة جدارة ليتم من خلاله التقديم على وظائف الدفاع المدني 1443، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص رابط نظام جدارة المحدث الإلكتروني مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار الوظائف المتاحة عبر الموقع.

اختيار التقديم على وظائف الدفاع المدني من بين الوظائف.

ادخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

الاطلاع على كافة الشروط والاحكام ثم الموافقة عليها.

بعد ذلك يتم اختيار تقديم اللي ثم طباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم.

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني 1443

من اهم الشروط التي تم تحديدها للقبول في وظائف الدفاع المدني ما يلي.

يشترط ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ان يكون المتقدم متمتع بحسن السلوك والسيرة الطيبة.

الا يكون قد سبق وتم تعيينه في الوظائف التابعة للقطاعات العسكرية في السعودية.

الا يكون قد تم انهاء خدمته في الكلية او المعهد العسكري لأي سبب.

في حالة كان متزوج لابد أن يكون متزوج من سعودية.

سلم رواتب الدفاع المدني 1443 لوظيفة برتبة جندي

يبحث الكثير من مقدمي وظائف الدفع المدني عن راتب جندي المقدم من مديرية الدفاع المدني في المملكة السعودية بداية من الدرجة الأولى حتى الدرجة 10 لوظيفة برتبة جندي