قروض الضمان الاجتماعي len.scsb.gov.sa التي يتطلع العديد من مستفيدي الضمان بوزارة التنمية الاجتماعية للحصول عليها للأغراض المشروعة له، حيث يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم القروض الميسرة خاصة لمستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي للضمان الاجتماعي الجديد، حيث يتم توفير العديد من سبل صرف القرض للمتقدمين على أن يتم إتاحة الحد الأقصى لهذا القرض والذي يعتمد على الراتب الشهري ويتم إتاحة كيفية السداد والذي يكون بشروط ميسرة في أغلب الأحيان.

قروض الضمان الاجتماعي len.scsb.gov.sa بنك التنمية الاجتماعية (زواج – ترميم) حد أدنى للراتب

حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من الدعم لفقراء الوطن ومحدودي الدخل، وخاصة المقبلين على مناسبة خاصة مثل الزواج أو طلبات ترميم منازل، أو قرض السيارة والتي تقوم بتيسير الحياة على المستفيدين، ويتم توفيرها عبر بنك التنمية الاجتماعية والذي يقوم بدراسة الطلبات بشكل جيد على أن يتم الموافقة على القرض بعد التأكد من البيانات، ويقوم المستفيدين بالتوجه إلى البنك للتعرف على الشروط المطلوبة لاستلام القرض وألية السداد، حيث يعتمد قيمة القرض على الراتب الشهري وكذلك يعتمد ألية السداد على هذا.

مجالات صرف قرض الضمان الاجتماعي

يتم التقدم لطلب القرض على أن يكون الحد الأدنى له 10 ألاف ريال والحد الأقصى له 60 ألف ريال سعودي ويكون بالمجالات التالية:

قروض الزواج والتي يتم طلب صرفها للمقبلين على الزواج من سعوديات أو من جنسية أجنبية، حسب الموافقة الخاصة عليها، بوثيقة زاج رسمية موثقة وتكون تلك هي الزيجة الأولى له.

طلبات ترميم المنازل والتي تكون في حال كان المنزل غير قابل للسكن إلا في حال ترميم تلفيات فيه، ويتم تقديم ما يثبت ملكية المنزل وإثبات التلفيات والتي تتوافق مع قيمة القرض المطلوب.

قروض دعم الاسرة والتي يتم تقديمها لدعم الأسرة وتلبية الاحتياجات الخاصة والعاجلة لها، ويكون أيضا وفق عدد من المعايير تشمل عدد الأفراد والدخل الشهري لرب الاسرة.

قرض تمويل سيارة ويتم طلبة لشراء سيارة للأسرة أو سيارة في مجال العمل للمساعدة على التنقل الآمن والرخيص في شوارع المملكة أو السيارة التي تساعد على كسب العيش، ويكون على المواطن في هذه الحين بتقديم الوثائق الخاصة بالمشروع ويتم الموافقة عليها بالمعايير المحددة لذلك.

كيفية تقديم طلب قرض الضمان من بنك التنمية الاجتماعية

يجب قبل كل شيء ان يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي، من أصحاب الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وكذلك فئة العاطلين والأرامل والمطلقات، كما يجب أن يكون ملتزما بالقوانين وبألية السداد، ويتم التقديم مباشرة بالخطوات التالية: