هدية عام 2022 لعملاء الراجحي خصومات حتى 50% في هذه الأماكن فرصة لاتفوتك

يمتاز مصرف الراجحي عن غيره من المصارف وبنوك المملكة لما يقدمه من عروض تمويلية مختلفة لعملائه زيادة عن العروض الخاصة للعملاء بخصومات كبيرة من الكثير من الهايبرات والشركات والقطاعات الكبيرة من أسواق المملكة وهو ما نوضحه بداخل المقال العروض المختلفة والتي تختلف خصوماتها ما بين 20% و 50% على منتجاتها لكل من يحمل فيزا بطاقات الراجحي، واسعد هذا الخبر جميع العملاء لدى مصرف الراجحي على تقديم العروض والتخفيضات الرائعة التي يوفرها مصرف الراجحي مع بداية كل عام ميلادي، وهذه التخفيضات والعروض ليست مقتصرة على مناسبة بداية سنة ميلادية جديدة فقط، بل يقدم مصرف الراجحي عروض وخصومات العديد من العروض والتخفيضات في جميع المناسبات وفي العديد من الأوقات خلال العام، ومن خلال هذا المقال سوف نوفر لكم تفاصيل التخفيضات والعروض التي يقدمها مصرف الراجحي خلال هذه الفترة والتي تصل إلى 50 % ولايزال عملاء الراجحي يتمتعون بالكثير من المزايا المختلفة.

العروض المختلفة والخصومات لبعض المعروضات لعملاء مصرف الراجحي:

عرض الخصومات لعملاء الراجحي والتي يصل إلي 30% لدى المها للبصريات: تتميز شركة المها بإنها تمنح العديد من الخصومات والمميزات لمستخدميها خاصة بعد تقديم آخر تشكيلة من النظارات الشمسية الطبية الصحية للرجال والنساء مطورة لأعلى تقنية، حيث ان المها للبصريات تُعد من أفضل المصانع العالمية للمنتجات البصرية وتقدم خصم على الإطارات الطبية والشمسية بنسبة 30%، وخصم على العدسات اللاصقة الشفافة والملونة بنسبة 20%، وخصم على العدسات اللاصقة والصلبة بنسبة 10%، فقط لعملاء مصرف الراجحي، فترة العرض من 1 أبريل 2021م حتى 1 مارس 2022م

عرض الخصوامات الكبير لعملاء الراجحي والخاص بخصومات کوکیز اند کریم مع بطاقات الراجحي تصل إلي 20% لدى کوکیز اند کریم، يُطبق العرض على جميع بطاقات مصرف الراجحي وللاستفادة من العرض يرجى إبراز بطاقة مصرف الراجحي عند شراء المنتجات.

ومن الجدير بالذكر حيث لا يمكن دمج هذا العرض مع أي عرض آخر، مدة العرض من 20-11-2021 حتى 19-11-2022.

عرض الخصومات لعملاء الراجحي والذي يسمح العرض بخصم 15% على الفنادق لدى موقع Agoda لجميع من يملك بطاقات مصرف الراجحي VISA، يُسري العرض عند استخدام بطاقات مصرف الراجحي VISA إنفينيت و السيجنتشر و SELECTIVE- للسيدات و البلاتينية، يُسري العرض على الحجوزات التي تمت في الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2021م للإقامات حتى 31 يناير 2022م.

عرض الخصومات حتى 50% لعملاء مصرف الراجحي: