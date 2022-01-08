فرصة العام الجديد 2022 اطلب المساعدة المالية أو وحدة سكنية من مؤسسة الوليد الانسانية

تقدم مؤسسة الوليد للإنسانية الكثير من المساعدات المالية في ظل الظروف التي تعم العالم والمملكة من حالات الغلاء في الأسعار مما جعل الكثير من الأسر في تعثر مادي للانفاق على أولاده أو في الوفاء في سداد ديونه، وكما تقدم مؤسسة الوليد الوحدات السكنية وكما تقدم سيارات للمحتاجين والاسر الاشد إحتياجا بالمملكة خاصة وبالكثير من دول العالم عامة، حيث تعتبر من المؤسسات التي تحتل مكانة كبيرة بين مؤسسات المجتمع المدني في المعونات الإنسانية العاجلة للكثير من الدول، وتعد المؤسسة من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين للتسجيل فيها للحصول على المساعدات سواء مالية او وحدات سكنية، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للوليد بن طلال تقديم خدمات هامة تخص كل مواطن مقيم بالمملكة، ويقدم موقع الوليد بن طلال المساعدات المساعدات الخيرية للأسرة الفقيرة فقط التي تعاني من أزمات مالية وأزمات خاصة بالسكن، كما تعمل مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية على توفير حياة كريمة لجميع الأسر وذلك كدور اجتماعي للوقوف بجانب المواطنين، وقد حددت مؤسسة الوليد بن طلال بعضاً من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الموافقة علي الطلب الذي تم تسجيله عبر الموقع الإلكتروني، كما نوضح هذه الشروط بالمقال ونوضح كذلك خطوات التسجيل ورابط التسجيل وكيفية الاستعلام عن الطلب بعد التسجيل.

شروط الحصول على المساعدة المالية أو وحدة سكنية أو سيارة من مؤسسة الوليد:

للحصول على موافقة المؤسسة للدعم والمساعدة المالية يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط للحصول على مساعدة الوليد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط للحصول على مساعدة الوليد الانسانية عدم امتلاك وحدات سكنية او سيارة باسمه.

يشترط للحصول على مساعدة الوليد الانسانية ألا يزيد الدخل الخاص برب الأسرة عن مبلغ 3000 الآف ريال شهرياً حتي يتم الموافقة علي الطلب الخاص بالمواطن.

يشترط للحصول على المساعدة الانسانية من مؤسسة الوليد أن يتم التقديم لمرة واحدة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.

يشترط للحصول على مساعدة الوليد التعهد بعدم التصرف في المساعدة الممنوحة له من المؤسسة بالبيع أو الإيجار سواء سيارة او وحدة سكنية.

يشترط للحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الوليدعدم تطابق شروط الاقتراض من أي بنك داخل المملكة العربية السعودية علي الشخص الذي يقوم بالتسجيل.

يشترط للحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الوليد الانسانية عدم تطابق الشروط الخاصة بوزارة الإسكان علي المستفيد الذي يقوم بالتسجيل.

يشترط للحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد الانسانية الالتزام بعدم ممارسة أي نشاط يخالف القواعد الدينية أو قواعد وقوانين المملكة.

يشترط للحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد أن يخضع المستفيد للإشراف من أحد الجمعيات الموجودة في أنحاء المملكة.

ومن الجدير بالذكر ان المستفيد من مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الإنسانية يخضع لشروط التوريث في حالات الوفاة الخاصة برب الأسرة.

كيفية التسجيل الإلكترونية بالموقع الإلكتروني لمساعدات الوليد:

لكي يتم تسجيل طلب المساعدة المالية او الوحدة السكنية يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

ادخل على رابط الموقع الالكتروني لمؤسسة الوليد الانسانية.

ثم يجب كتابة وتسجيل الاسم رباعي، وتسجيل رقم الهوية الوطنية،وتسجيل البريد الإلكتروني ،رقم الجوال، كتابة رقم المرور، تأكيد رقم المرور.

ثم كتابة وملء وتفعيل حساب تويتر، ثم النقر على ايقونة كلمة تسجيل.

ثم يتم مراجعة البيانات ومن ينطبق عليه الشروط والاكثر واشد احتياجا تتم الموافقة لهم على اخذ المساعدة ويتم الإعلان عن الأسماء المستفيدة من المساعدات عبر حساب تويتر الخاص بالأمير وليد بن طلال.

طرق الاستعلام والتواصل مع مؤسسة الوليد الانسانية:

يتم التواصل مع مؤسسة الوليد الانسانية للاستعلام عن الطلب المقدم او اية استفسارات عن طريق احدى الطرق المختلفة الموضحة كما يلي: