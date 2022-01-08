شروط الحصول على تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية وخطوات التقديم

شروط الحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية هذه الخدمة ليست الخدمات الاولي و العظيمة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي فهناك مئات الخدمات التي تعمل على توفير كافة متطلبات المواطن السعودي وتوفير كل سبل الراحه و الامان في تقديم بعض التسهيلات في عملية البيع و الشراء وفتح مشاريع جديدة، لهذا تعد خدمة تمريل السيارات من الخدمات الجيدة التي تساعد المواطنين على شراء سيارة الأحلام من خلال تمويل بنك التنمية ولكن بشروط و قواعد لابد من توافرها وسنقدم لكم هذا بالتفصيل مع طريقة التقديم.

شروط الحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

لقد وضع بنك التنمية الاجتماعي السعودي ضوابط وقوانين وشروط خدمة تمويل السيارات وعلى جميع المتقدمين على تسجيل تمويل السيارات من بنك التنمية مراجعة هذه الشروط وهي:

يشترط أن يكون المتقدم على التمويل سعودي الجنسية.

لابد ان يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام اثناء التقديم ولا بديد عن 60 عام لغير المتقاعدين، اما المتقاعدين لا يزيد عن 65 عام.

من أهم شروط التمويل هو وجود ضمان يضمن حق البنك من الشخص المتقدم.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 14 ألف ريال سعودي.

لا يسمح بالتقديم لأكثر من قرض لبنك التنمية في وقت واحد لهذا لابد ألا يكون مسجلا في قروض أخرى.

يشترط أن يكون سداد فترة تمويل السيارة لا يزيد عن 60 شهر كحد أقصى.

لابد من الموافق على المتقدم من كافة اختبارات الائتمان الذي سوف يخضع لها.

لابد من الموافق على المتقدم من كافة اختبارات الائتمان الذي سوف يخضع لها. يشترط امتلاك المتقدم رخصة قيادة ويشترط ان تكون خالية من المخالفات المروية وسداد الغرامات ان وجد.

لابد أن تكون رخصة القيادة سارية.

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التسجيل في تمويل السيارات بشكل الكتروني من الموقع الرسمي.

خطوات التقديم في تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعي السعودي

يمكنك التسجيل فى تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعي بهذه الخطوات البسيطة وهي: