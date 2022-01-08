شروط الحصول علي تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

يحرص بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية على المزيد من تطوير المنتجات التمويلية لمساعدة المواطنين الذين يرغبون في العمل الحر من أجل تحسين الدخل ورفع مستوى معيشة المواطن محدود الدخل، حيث قام البنك بتوفير التمويل التنموي الذي يرفع من كفاءة العمل الحر للمواطنين وزيادة نسبة إنتاج أعمالهم بالإضافة إلى إكتسابهم المزيد من الثقة ودعم لخبراتهم ومهاراتهم في جميع مجالاتهم.

تمويل بنك التنمية الإجتماعية للعمل الحر “منتج نفاذ”

استطاع العديد من المواطنين السعودين الإستفادة من التمويل النقدي الذي يوفره بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة حيث بلغ عدد المستفيدين من تمويل العمل الحر حوالي 135 ألف مواطن ومواطنة، والجدير بالذكر أن البنك يقدم هذا التمويل مقابل رسوم إستكمال للإجراءات بسعر رمزي.

من جانب آخر فإن تمويل العمل الحر “منتج نفاذ” يعتبر واحد من الأهداف الإستراتيجية التي يسعى البنك لتحقيقها، كما أنه يستهدف المواطنين الذين يمتلكون الأفكار والخبارت اللازمة لنجاح العمل الحر ولكن يحتاجون للدعم المادي لمساندتهم في إستكمال إتمام العمل الحر الذي يحسن من الدخل الشهري للأسرة.

مميزات “منتج نفاذ” الذي يقدمه بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل لمنتج نفاذ بحد أقصى 120 ألف ريال سعودي.

تصل مدة التمويل المقدم من بنك التنمية الإجتماعية إلى 40 شهراً.

يقدم البنك التمويل بحيث تكون طريقة سداده شهرياً.

قيمة الرسوم الإدارية الخاصة بإستكمال إجراءات التمويل لا تتجاوز 4000 ريال سعودي.

في حالة تعرض المواطن بعد الإستفادة من تمويل “منتج نفاذ” للعجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله يتم إعفاءه طبقا للشروط الخاصة الموجودة في بوليصة التأمين.

الشروط الواجب توافرها للحصول تمويل “منتج نفاذ”