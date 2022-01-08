نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن لشهر يناير الدفعة الـ 50 وطريقة التواصل مع خدمة العملاء وشروط الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن لشهر يناير يكون في اليوم العاشر من كل شهر، فيقوم بإيداع الدعم في حساب المستفيدين، وذلك لكل من قام باستيفاء كافة الشروط الخاصة بالاستحقاق، إلا أنه يتم فقط تأخير موعد الإيداع إذا كان يوم الجمعة أو يوم إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.

موعد إيداع حساب المواطن

من المقرر صرف الدعم الخاص بالمواطنين في يوم الإثنين الموافق 10 من شهر يناير، وهذا خلافاً لما حدث الشهر الماضي، حيث تم صرف الدفعة يوم 9 من ديسمبر، وذلك لأن اليوم 10 كان موافق يوم جمعة وهي إجازة رسمية، وقد أشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن إلى أنه قد بلغ إجمالي إيداع حساب المواطن أكثر من مئة مليار ريال سعودي لكل المستفيدين، وبلغت التعويضات أكثر من 850 مليون سعودي حتى الدفعة الحالية.

ما هو متوسط دعم الأسرة

يصل متوسط دعم الأسرة الواحدة إلى أكثر من 1000 ريال سعودي، وقد بلغ متوسط دعم الفرد المستقل حوالي 395 ريال سعودي، ويمكنك حساب مبلغ دعم حساب المواطن عن طريق حاسبة حساب المواطن.

وقد قدم البرنامج على جميع منصاته والتي تتمثل في صوتك مسموع أكثر من ثلاثة وعشرون مليون خدمة تشغيلية، وعلى الحساب الخاص بخدمة المستفيدين، وقد تخطت أرقام البيانات التبادلية مع شركاء البرنامج أكثر من تسعة مليار عملية، وأشار المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن إلى أن مبلغ دفعة شهر نوفمبر قد بلغت أكثر من 2 مليار ريال سعودي.

ما هي الشروط الأهلية للتسجيل في حساب المواطن

هناك عدة شروط لابد ان تتوفر في المتقدم قبل قيامة بعملية التسجيل في حساب المواطن:

أن يكون المتقدم من أصل سعودي.

إقامة المتقدم بالسعودية إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم مسجون.

وألا يعمل في أي من الجهات الحكومية.

ألا يزيد إقامة المتقدم خارج المملكة عن 90 يوم خلال الاثنا عشر شهر السابقة.

يجب توافق جميع البيانات المصفح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

رقم حساب المواطن للشكاوى

أتاح برنامج حساب المواطن رقم هاتف مجاني وهو رقم حساب المواطن المجاني المخصص للشكاوي 19912، ومواعيد العمل تبدأ من الساعة

8 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً طوال الشهر عدا الإجازات الرسمية.

كم باقي على نزول حساب المواطن

كما بينا في السطور الماضية وإجابة على السؤال الأشهر كم باقي على نزول حساب المواطن فإنه بقي يوم واحد فقط وهو الأحد الموافق التاسع من يناير، أما في حال تأخر موعد إيداع حساب المواطن يمكن للمستفيد التواصل مع فريق خدمة المستفيدين. كما يمكن الاستعلام عن حساب المواطن عن طريق رقم الهوية عن طريق الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن كما يستطيع المستفيد تقديم اعتراض على مبلغ حساب المواطن خلال خمس أيم من إيداع المبلغ.