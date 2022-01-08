أنواع سيارات بنك التنمية الاجتماعية وخطوات التقديم علي قرض السيارة

يحرص بنك التنمية الإجتماعية على مساندة المواطنين السعودين من الشريحة صاحبة الدخل المتوسط والمنخفض على توفير التمويل المناسب لهم لزيادة الدخل وتغطية متطلبات الأسرة اليومية، ويتم هذا الأمر يتم بعد إستكمال الشروط الواجب توافرها والتي وضعها البنك في حالة الرغبة بالحصول على التمويل الإجتماعي.

من بين حزمة التمويلات التي يقدمها البنك نتحدث عن قرض السيارة المتاح من قبل البنك للمواطنين السعوديين وماهي أنواع السيارات التي يوفرها البنك.

أنواع السيارات التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية

تختلف أنواع السيارات المتاحة من قبل بنك التنمية الإجتماعية التي يحصل عليها المواطنين السعودين لتتناسب مع العديد من الفئات، كما سنوضح لاحقاً:

سعر السيارة تايوتا فوتشنر هو 103.188 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري لها بقيمة 1731 ريال سعودي.

سعر السيارة هيونداي ازيرا هو 99.988 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري لها قيمته 1666 ريال سعودي.

سعر السيارة هيونداي سنتافيه هو 98.255 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري بقيمة 1637 ريال سعودي.

سعر السيارة ماركة نيسان التيما من بنك التنمية الإجتماعية هو 77.911 ريال سعودي موديل 2019 حييث تبلغ قيمة القسط الشهري 1289 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة هيونداي H1 من بنك التنمية الاجتماعية 89.330 ريال سعودي حيث يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة 1488 ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

تتلخص خطوات التقديم للحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الإجتماعية بداخل المملكة العربية السعودية في عدة خطوات وهي كالآتي: