نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية عبر منصة دعم ريف reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية ، يبحث العديد من المزارعين او الاسر المنتجة في المملكة العربية السعودية عن طريقة استعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية reef، حيث يعتبر برنامج الدعم الريفي الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزارعة السعودية أفضل البرامج التي حققت ثورة زراعية وعزز التنمية المستدامة للقطاع الزراعي الريفي في مختلف مناطق المملكة كما ساهم برنامج ريف في دعم صغار المزارعين وتقليل البطالة وتوفير العديد من مناصب الشغل للعاطلين عن العمل وربات البيوت وهذا كله من ثمار رؤية المملكة 2030. علاوة على ذلك، يزداد البحث حاليا عبر مختلف محركات البحث عن خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل في الأسطر التالية من هذا المقال.

استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية

بعد اقتراب موعد صرف الدعم الريفي للمستفيدين يستطيع كافة المسجلين في منصة الدعم ريف من الأسر المنتجة العاملة في القطاع الزراعي استعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية بشكل الكتروني وبكل سهولة من خلال الخول رابط موقع الدعم الريفي عبر شبكة الإنترنت reef.gov.sa واتباع كافة الخطوات المدرجة ادناه بشكل مفصل ودقيق:

في البداية يجب على المستفيد الدخول على رابط البوابة الالكترونية لمنصة دعم ريف

في المرحلة الثانية يدخل كافة البيانات الخاصة بتسجيل الدخول ومن ضمن بياناته الشخصية: اسم المستخدم و كلمة المرور

ثالثا: ينقر على مربع الدخول تسجيل الدخول منصة دعم ريف

رابعا: بمجرد الدخول على الصفحة الرئيسية ننقر مباشرة على القائمة الرئيسية واختيار عبارة الخدمات الالكترونية

خامسا: النقر على خدمة استعلام عن الدعم الريفي

سادسا: يكتب المستحق للدعم ريف رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به

سابعا: اضغط على مربع الاستعلام وسوف تحصل على التفاصيل كاملة.

منصة دعم ريف

استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية ورابط تسجيل منصة دعم ريف reef.gov.sa تعتبر اهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الزراعة والمياه والبيئة في المملكة العربية السعودية لكافة المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الدعم الريفي ويعملون في مجال الأنشطة الزراعية وتطوير الثروة السمكية وتربية المواشي، ويمكن الحصول على الدعم المادي من خلال التسجيل في عم ريف عبر بوابة ريف الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الالكترونية منصة دعم ريف ستظهر لك عبارة “سجل الآن” في صفحة الواجهة الرئيسية لموقع ريف أنقر عليها مباشرة ادخال بيانات تسجيل الدخول من بينها اسم المستخدم وكلمة المرور بعدها يجب كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك إدخال مصدر دخلك وإرفاق المستندات الذي يثبت عملك. رفع سند الملكية لمسكن الذي تقيم فيه أو عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلك. كتابة لمحة عن مشروعك ادخال عدد سنوات خبرتك في العمل الزراعي ادراج أي حساب تواصل اجتماعي خاص بك. أرفق صورة المنتجات التي تنتجها او ترغب في إنتاجها. تقديم وثيقة العمل الحر التي يمكن الحصول عليها من مقر وزارة التنمية والموارد البشرية. النقر على عبارة ارسال الطلب بعد التأكد جيد من جميع المعلومات المقدمة من طرفك سيرسل لك الموقع رسالة إليك على جوالك تحتوي على رمز تأكيد تسجيلك. ستسجل دخولك مرة أخرى للمنصة وتدخل رقم حسابك البنكي ليتم إيداع الدعم عليه. وسيتم تفعيل حسابك لدى منصة ريف الالكترونية بصورة تلقائية.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها التسجيل في منصة دعم ريف وكذلك كيفية استعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية بعد ان تمت عملية صرف الدعم للمستحقين كما يمكن لكافة العاطلين عن العمل والمزارعين الاطلاع على الفيديوا أعلاه والذي يوضح طريقة التسجيل في دعم ريف بالتفصيل.