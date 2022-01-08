هناك عددًا من البنوك داخل المملكة العربية السعودية تقدم قرض للعميل دون أن يقوم بتحويل الراتب الشهري الخاص به أو تقديم أي ضمان، وبذلك نجد أن هذا التمويل يلائم جميع الفئات، بسبب عدم تركه لأي أثر على الدخل الشهري الخاص به، لكن نجد أن تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات لديه الكثير من المميزات والشروط للحصول عليه، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات

إن هذا التمويل يقوم بتقديم عددًا من المميزات للعميل المتقدم، وأبرزها مدة السداد والتي تقدر بحوالي 48 شهرًا.

كما وجدنا أن هذا التمويل يعطي للمتقدم القرض دون أن يتم تحويل راتبه السعودي، سواء كان هذا المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم.

ومن أهم ما يتميز به هذا التمويل، هو أنه يتوافق مع شريعة الدين الإسلامي بصورة كبيرة.

وذلك بالإضافة إلى أنه يقوم بإلزام العميل بسداد ربح بسيط والذي يحصل عليه من جانب هذا التمويل.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضمانات من البنوك

هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم، لكي يحصل على تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات بدون تحويل راتب، ومن هذه الشروط:

لابد أن يصل الحد الأدنى لسن المتقدم للحصول على هذا التمويل إلى حوالي 18 عامًا.

وفي حالة إن كان المتقدم غير سعودي، فيقدر الحد الأدنى من عمره بحوالي 22 سنة.

وفي حالة انتماء المتقدم للعمل داخل المؤسسات الحكومية. فهنا يجب أن يصل الحد الأدنى لمدة عمله داخل هذه المؤسسات إلى حوالي 3 شهور.

ومن ناحية أخرى وجدنا أنه يشترط أن يصل الحد لأدنى لراتب المتقدم، الذي يتقاضاه داخل المؤسسات الحكومية إلى حوالي 5000 ريال سعودي، بينما وجدنا أن الحد الأدنى لراتب المتقدم الذي يتقاضاه، داخل مؤسسات القطاع الخاص يصل إلى حوالي 6000 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة المعلومات. التي تخص تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات، حيث اكتشفنا أن لهذا التمويل العديد من المميزات. لكن للاستفادة من تلك المميزات، فيجب توافر مجموعة من الشروط التي قمنا بعرضها في بداية هذا المقال.