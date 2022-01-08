رابط تقديم وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 1443 لحملة الدبلوم careers.nrrc.gov.sa

رابط تقديم وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية1443، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً اليوم عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد إعلان هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض، عن فتح باب القبول والتوظيف لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة، لذلك من يرغب في التسجيل وتتوافر فيه الشروط، يدخل على الرابط الإلكتروني لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ويسجل على الوظائف المطلوبة، وذلك عبر رابط careers.nrrc.gov.sa، ويجب على من يرغب في التسجيل إحضار كافة المستندات المطلوبة وإرفاقها في استمارة التسجيل الإلكترونية، وسوف نتناول بالتفصيل الوظائف المطلوبة والشروط الخاص بها، وكذلك موعد التقديم مع رابط التقديم وطريقة التسجيل على الموقع.

رابط تقديم وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 1443

ازداد البحث بصورة كبيرة اليوم عن رابط التقديم وذلك للتسجيل الإلكتروني على الوظائف المطلوبة، وما هي الشروط المطلوبة في هذه الوظائف، وموعد التقديم وطريقة التقديم، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في الفقرة القادمة.

الوظائف المطلوبة وشروطها

مختبرات كيميائية:- الشروط يجب أن يكون حاصل على دبلوم مختبرات كيميائية، وأن يكون المتقدم حديث التخرج بحيث لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين، وألا يقل التقدير العام عن جيد جداً. أمن سيبراني:- الشروط حاصل على بكالوريوس الحاسب الآلي تخصص دقيق في الأمن السيبراني، كما يشترط أن يكون حديث التخرج لم يمضي على تخرجه أكثر من سنتين. هندسة نووية:- حاصل على بكالوريوس هندسة نووية، حديث التخرج بحيث ألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سنتين. فيزياء صحية:- بكالوريوس فيزياء صحية، حديث التخرج لم يمضي على تخرجه أكثر من سنتين. فيزياء طبية:- حاصل على بكالوريوس فيزياء طبية، حديث التخرج ولم يمضي على تخرجه أكثر من سنتين. هندسة ميكانيكية:- حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية، حديث التخرج لم يمضي على تخرجه أكثر من سنتين. هندسة كهربائية:- حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية.

طريقة ورابط التقديم

الدخول على موقع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإلكتروني careers.nrrc.gov.sa.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

النقر على أيقونة “البحث عن وظيفة”.

اختيار الوظيفة وتحديدها وفق المؤهل والشروط المطلوبة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على أيقونة “إرسال”.

موعد تقديم وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

التقديم متاح من الآن وينتهي يوم الأحد بتاريخ 06\06\1443 الموافق 09\01\2022.