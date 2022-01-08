نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن اسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 أصبح هذا السؤال من اكثر الاسئلة التي يدور عليها البحث كثيرا خلال الأيام الماضية، حيث يستطيع المواطنين السعوديين محدودي الدخل الحصول على دعم مادي يساعدهم في سد احتياجاتهم الشخصية من خلال صرف راتب شهري لمستحقي الدعم، ولهذا فقط وضعت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية شروط وضوابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكي يستطيع استفادة من هم فقط مستحقين لهذا الدعم و سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين و شروط الضمان و خطوات التسجيل.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور

أعلن الضمان الاجتماعي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أنه ما زال حتى الآن يتم مراجعة بيانات المتقدمين، ويمكنك الاستعلام عن المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات التالية:

اولا قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم قم بالضغط علي ايقونة الاستعلامات.

ثم اختيار خدمات الموقع.

قم بعد ذلك بكتابة رقم الحالة المدنية ورقم الضمان الاجتماعي.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله.

ثم الضغط على استعلام.

علي الفور سيظهر أمامك كافة البيانات الخاصة عن نظام الضمان الاجتماعي الخاص بك.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يكون كافة خدماتها إلكتروني وهذا لسهوله التواصل مع المواطنين وتوفير الجهد والوقت من الذهاب إلى المديريات، ولذلك أصبح التسجيل في الضمان الاجتماعي الكتروني من خلال موقع الوزارة، وخطوات التسجيل هي:

اولا قم بالتوجه الى موقع الضمان الاجتماعي.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

ثم تحديد الضمان الاجتماعي.

قم بإدخال بياناتك الشخصية ورفع المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك الضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي أن تتوفر في المتقدم لكي يتم قبول طلبه و يستطيع الاستفادة من الدعم والشروط هي: