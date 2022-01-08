نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الدراسة في السعودية للفصل الدراسي الثاني 1443 حقيقة ام لا “التفاصيل كاملة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أعلنت الجهات المسؤولة عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا والذي أطلق عليه اسم اوميكرون، والجميع يتسائل عن حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا، وحالة من الترقب والانتظار يعيشها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة في ظل تزايد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة، إذ أكدت وزارة الصحة والسكان بالسعودية بأن منحنى الإصابة بكورونا هو الأعلى حالياً، لذلك ينتظر الجميع القرار النهائي الذي تصدره وزارة التعليم بشان تعليق الدراسة في المدارس والجامعات.

حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا

أصبح البحث عن حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا، من أهم الامور التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن، وبالأخص من أولياء الأمور الذين يشعرون بالقلق على ابنائهم، وفي هذا الصدد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي أنه مازالت المتابعة قائمة من قبل الجهات المعنية لمراقبة أي مستجدات في الوضع الوبائي الحالي لمعرفة موقف الطلاب في المدارس والجامعات، ولكن لا يتم اتخاذ أي قرار رسمي من قبل وزارة التعليم بشأن عودة التعليم عن بعد وتوقف الدراسة حضورياً.

تفاصيل حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا

على الرغم من تأكيدات وزارة الصحة والسكان بالمملكة العربية السعودية بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتحذيرات المستمرة من وزارة الداخلية بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، إلا أنه كشفت الجهات المعنية بشان حقيقة تعليق الدراسة في السعودية بسبب كورونا، أنه لم يتخذ قرار بتعليق الدراسة في السعودية حتى الآن مثل دول خليجية أخرى على غرار الإمارات التي أصدرت قرار بتعليق الدراسة في مدارسها لمدة أسبوعين، و دولة قطر التي علقت الدراسة بها لمدة أسبوع قابل للتمديد.

وفي سياق متصل منحت وزارة التربية والتعليم السعودية، مديري المدارس الحكومية الحرية في اتخاذ قرار بتعليق الدراسة في حال وجود حالات اشتباه أو إصابة بين الطلاب، واتخاذ القرار الذي يضمن سلامة الجميع، كما شددت الوزارة على أدارات التعليم على الالتزام بالتدابير الوقائية الاحترازية التي تم اعتمادها.