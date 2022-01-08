نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 50 موعد صرف دعم حساب المواطن دورة يناير 2022 الاستعلام ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 50، من أهم كلمات البحث في المملكة العربية السعودية بصفة مستمرة، خاصةً بعد صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة، وذلك للتعرف على موعد الصرف ونتائج الأهلية، حيث يعتبر برنامج دعم حساب المواطن من أهم برامج الحماية الاجتماعية بالمملكة، فقد تم إطلاق التسجيل عليه في 2017 بالتزامن مع حركة التطوير الاقتصادي التي تشهدها السعودية، وتداعيات ذلك على مستوي معيشة الفرد والأسرة فكان التوجه لرفع المعاناة عن المتضررين من ذلك الإصلاح، ويقوم البرنامج بعمل تحديثات للاستفادة من الدعم المقرر وتوجيهه إلى الفئات المستحقة فقط، فقد تم إيقاف التسجيل لمستفيدين جُدد من تاريخ دورة مارس 2020 الدفعة 28، مع ضرورة تحديث البيانات أول بأول للمستفيدين فعلياً لضمان استمرار الحصول على الدعم.

موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 50

بعد إعلان برنامج الدعم لصدور نتائج الأهلية للدفعة 50 دورة شهر يناير 2022، فقد أكد الحساب على أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للدعم عن النتائج قبل الصرف، حيث سيتم الصرف يوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022 حسب الموعد الرسمي المعتمد شهرياً، وهو يوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة توافقه مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يتم تقديم أو تأخير الموعد والإعلان عنه قبل الصرف.

الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 50 من حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

تحديد نتائج الأهلية.

الضغط على حالة الأهلية.

النقر على عرض.

المصادر المستثناة من حساب الدخل للمستفيد

المساعدات العينية أو النقدية الخاصة بالعلاج والمقدمة من أحد الجمعيات الأهلية أو الحكومية. المساعدات أو الدعم المقدم خلال وقوع كارثة للمستفيد. الصدقات.

الدفعات المرفوضة

يتساءل بعض المواطنين ما هي الدفعات المرفوضة وطريقة حل هذه المشكلة.

ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم شرح هذه المشكلة مع طرق الحل.

حيث تعد هذه الدفعات المرفوضة قد تم صرفها للمستفيد ولكن لم يتم نزولها في حسابه البنكي، لذلك يبحث من تعرض لهذه المشكلة عن حل للحصول على مبلغ الدفعة فعلياً ونعرض عليكم الحلول السريعة خلال السطور التالية.

حلول الدفعات المرفوضة