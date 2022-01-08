اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022 موعد اعلان ارامكو للأسعار الجديدة للوقود

البحث عن موعد اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022، من أكثر الأمور بحثا الآن في المملكة العربية السعودية، إذ يرغب المئات من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة في معرفة الأسعار المعدلة لأنواع البنزين المختلفة، وذلك بعد أن اعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي لتعديلها أسعار النفط بشكل دوري مع بداية كل شهر ميلادي، وهي الشركة المسئولة رسميا عن تحديد أسعار النفط في السعودية بعد اجراء المراجعة الدورية التي تتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبالفعل قد أعلنت شركة ارامكو عن شروعها في تحديث جديد في سعر الديزل الخاص بشهر يناير الجاري بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لطرح الاسعار الجديدة، وفي السطور القادم نعرض لكم تفاصيل اعلان الاسعار الجديدة للوقود لشهر يناير الجاري في المملكة العربية السعودية.

موعد اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022

ينتظر الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022، حيث قامت شركة ارامكو بالإعلان على انة يتم تحديث أسعار الديزل بشكل رسمي خلال الأيام الأولى من يناير، والذي يتم تطبيقه في اليوم الحادي عشر بجميع الاسواق المحلية، ومن الجدير بالذكر أنه سجل سعر الديزل زيادة ملحوظة ليصل سعر 0.63 ريال سعودي، وذلك وفقا لآخر تحديث لسعر الديزل في المملكة، ومن المقرر أن تقوم أرامكو بتعديل أسعار البنزين لشهر يناير خلال الأيام المقبلة وتحديداً يوم 10 يناير 2022، وذلك بعد الانتهاء من اجراء المراجعة الدورية على الأسعار.

تابع موعد اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022

كما ذكرنا أنه كما جرت العادة يكون موعد اعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير 2022، هو اليوم العاشر القادم من شهر يناير الجاري، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، ويتم الآن العمل بأسعار الشهر الماضي والتي جاءت على النحو التالي: