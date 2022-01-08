مواصفات وأسعار السيارة جي إم سي سييرا 2022 في السعودية

الأسطورة الأمريكية GMC سييرا ٢٠٢٢، نقدم لكم اليوم الوحش الأمريكي GMC سييرا 2022، ترتقي بمستوى الفخامة لتحقق لقب أفخم بيك اب بدون منازع، وقد ظهرت سياره الشركه الكبيرة GMC سييرا بفئتين في المملكة العربية السعودية.

فئات جي إم سي سييرا 2022:

تتوفر السيارة الأمريكية سييرا بفئتين وسوف نتناولهم في الأسطر الأتية بالتفصيل كما يلي:-

الأولى هي سييرا دينالى الأكثر تطورا وفخامه المنافسة بشراسة على لقب أفخم بيك اب.

الثانية وهي سييرا AT4X الأولى من طرح الشركه مع قدرات عاليه للوصول لمستوى راحه مثالية.

التصميم الخارجي ل سييرا 2022:

حصلت السيارة على تصميم جديد للمقدمة بشبك جديد ومصابيح أماميه كبيرة الحجم وأيضاً تصميم خلفيه جديد ومميز، واحتفظت بمظهرها القوى الذى يبرز قدرتها العالية.

كما استحدثت الشركه نظام multipro للباب الخلفى الإختيارى سداسي الوظائف والأول من نوعه فى عالم السيارات.

وأيضاً استخدمت الشركه الياف الكربون لتغطيه أرضية الصندوق الخلفى التى تصل حمولته إلى ١٠٤٤ لتر.

أبرز التعديلات فى التصميم الخارجي:

مقدمة جديده مميزة بصدام ضخم وشبك يبرز قوه السياره.

مصابيح بتقنيه LED مع أضواء نهارية تتخذ حرف c.

تصميم جديد لرنجات السيارة فى فئات slt و دينالى.

الوان مميزه جداً مثل التيتانيوم المعدني والأزرق المعدنى و الرملى المعنى.

المحركات:

تأتي فئه دينالى ذات التصميم الفاخر بمحرك v8 سعه ٦.٢ لتر بقوه ٤٢٠ حصان.

فئه at4x الجديده كليا فى هذه الفئه بمحرك توربينى بسعه ٢.٧ لتر.

التصميم الداخلي للسيارة سييرا 2022: