وزارة الإسكان السعودية وخطوات الحصول على الدعم السكني وأهم الشروط

وزارة الإسكان السعودية تقدم العديد من مبادرات الدعم السكني بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية من خلال تقديم القرض العقاري المدعوم وذلك لتوفير وحدات سكنية لأصحاب الدخل المحدود والأسر الأشد احتياجاً وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وذلك للوصول إلى أكبر قدر من الأسر التي تحتاج إلى الاستفادة من تلك المبادرات المقدمة وذلك لتحقيق التكامل التنموي وتوفير السكن الملائم والصحي لجميع الأسر عبر الوحدات السكنية المقدمة بأسعار تناسب جميع الفئات من المواطنين والمواطنات وقد أتاحت الوزارة منصات إلكترونية ليقوم المواطنين بالتقديم على الدعم بأسهل الوسائل ودون عناء مبذول كما أنها وضعت عدة شروط يجب توافرها من اجل الموافقة بالحصول على الدعم.

وزارة الإسكان السعودية تعلن خطوات التقديم على الدعم السكني

أطلقت الوزارة المنصة الإلكترونية سكني لكي يتم التقديم على الدعم من خلالها وبعد ذلك تقوم الجهات المختصة بدراسة حالة مقدمي الطلب ومن ثم التأكد من المعلومات المسجلة لبيان مدي الاستحقاق من عدمه وجاءت خطوات التقديم كالتالي:

الدخول إلى رابط المنصة الإلكترونية سكني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل الدخول.

يتم الضغط على خيار تقديم طلب الحصول على الدعم.

الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تسجيل البيانات المطلوبة ومن ثم في النهاية يتم الضغط على تسجيل.

كما تخصص المنصة رقم هاتف موحد لكي يتمكن المواطنين من تقديم جميع الاستفسارات الموجودة لديهم والاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالدعم من خلال رقم 199090.

ماهي شروط الحصول على دعم الوحدات السكنية المقدمة

على المواطنين المتقدمين معرفة الشروط المطلوبة للتقديم والحصول على الدعم والتي تم الإعلان عنها من قبل وتلك الشروط هي: