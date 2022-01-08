نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم ريف عبر منصة الدعم الريفي reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في دعم ريف، للأسر المنتجة بالسعودية، يتم عبر منصة ريف الإلكترونية التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويستعلم عنه الكثير من المواطنين والمواطنات السعوديات الراغبين في الاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية. والذي يعتبر من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي موجّهة للفئات المستحقة التي تتوفر فيها الشروط والضوابط الضرورية. وهذا البرنامج يدعم كل من الأسر المنتجة وربات البيوت بالإضافة إلى صغار المزارعين. كما لا ننسى أن نذكر لكم بأنّ برنامج دعم ريف يعمل على تحسي كافة الأوضاع المعيشية لكل المستفيدين منه من المزارعين الصغار والأشخاص الذين يمتهنون الزراعة. وهو ينقلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج ويعزز من نشاطهم، وسنتحدث في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري عن رابط التسجيل في دعم ريف، والشروط الواجب توفرها في المتقدمين، تابعوا معنا.

رابط التسجيل في دعم ريف

بما أن الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن رابط التسجيل في الدعم الريفي، تجدر الإشارة إلى أنه يمكنهم التقديم من خلال منصة دعم ريف الإلكترونية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت تصرف كل المواطنين من أجل توفير الوقت والجهد، وتسهيل الأمور عليهم من أجل دعم ريف تسجيل، لكن في المقابل يجب أن تتوفر في كل من يرغب دخول ريف الضوابط الضرورية.

علاوة على ذلك، لا بد من توضيح أمر لمن يستعلمون عن رابط التسجيل في دعم ريف، بأن تسجيل الدخول يكون من خلال تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة من خلال المنصة الإلكترونية دعم ريف، وتعتبر هذه الأخيرة منصة رسمية أطلقتها وزارة الزراعة والبيئة والمياه في المملكة العربية السعودية، وهي تسعى لتوفير الدعم الضروري لكل من يزاولون مهن الزراعة بشكل ذاتي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد جاء التخطيط لبرنامج دعم ريف ضمن منظور المملكة حول دور الزراعة في توفير كل احتياجات الأمن الغذائي والدعم الكلي للمواطنين، مع الحرص على الاحتفاظ بفائض استراتيجي من المواد الغذائية لضمان استقرار أمن المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل المستفيدين، ولكن يجب أن يعلم كل راغب في الاستفادة من الدعم الريفي أن يكون حريصا على توفر الشروط.

شروط التسجيل في دعم ريف تسجيل الدخول للأسر المنتجة

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط لكل المستعلمين عن دعم ريف تسجيل، لكل من الأسر المنتجة والمزارعين الصغار والعاملين في قطاع الزراعة. ومن أولى هذه الشروط وأهمها أن يتم ريف تسجيل من خلال منصة ريف الإلكترونية فقط، على أنّ التسجيل مخصص للمواطنين السعوديين الحاملين للجنسية السعودية فقط دون غيرهم، ولا يقل عمره عن واحد وعشرين عام.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن المتقدم حوالي 6000 ريال سعودي. كما يجب أن يكون الراغب في تسجيل دعم ريف أن يكون مقيما في إحدى المناطق الريفية الشمولة بدعم ريف. وأن لا يتلقى الفرد المتقدم لدعم ريف أي نوع من الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية. كما يلزم أن يقوم باستخراج مستند للعمل الحر تابع لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

يجب أن يلتزم كل راغب في دخول ريف، أن يمتلك حساب خاص مفعل ونشط في أحد البنوك المملكة. مع العلم بأنّ أعلى حدّ لقيمة الدعم المالي تقدر بأربعة وخمسون ألف ريال سعودي في السنة الواحدة. علاوة على ذلك لا يجب أن يعمل المتقدم في أي وظيفة من الوظائف الحكومية أو سواء في القطاع العام أو الخاص داخل المملكة العربية السعودية، وأن يعمل بوحدة زراعية يتضمنها الدعم.

كيفية تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

سنوضح الأمور لكل الباحثين عن رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة، أنه يمكنهم التقديم من خلال منصة ريف الإلكترونية. وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت الموقع الإلكتروني. وهو تحت تصرف الراغبين في ريف تسجيل من أجل تسهيل الأمور عليهم لتقديم طلباتهم دون عوائق والاستفادة من الإعانة المادية. وهذا باتباع ما يلي:

في البداية يجب أن تكون ينتقل المواطن السعودي إلى الموقع الرسمي لمنصة ريف الإلكترونية. ثم يملأ كل بياناته الشخصية المطلوبة في الخنات المناسبة لها: (الاسم الرباعي، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد). إضافة إلى ذلك يجب أن ينشئ المتقدم كلمة مرور سرية خاصة به، ويقوم بكتابتها مجددا من أجل تأكيدها. يقوم المواطن بكتابة رقم الهاتف الخاص به ثم يعيد تدوينه مرة أخرى من أجل أن يؤكد على صحته. يدرج الرمز المرئي الخاص، ثم ينقر على زر الموافقة على صحة البيانات التي أدرجها. بعدها ينشئ الحساب الشخصي والذي يستطيع أن يدخل إليه لاحقا باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور. بعد ذلك يقوم بالنقر على رمز التحقق، ثم يقوم بالضغط على الزر الخاص بتسجيل الدخول. يمكن للمسجل في دعم ريف بعد ذلك أن يقوم بتحديد البرنامج الذي يريد أن يلتحق به، ثم يقوم بتقديم الطلب الخاص به.

ما هو برنامج دعم ريف

لا بد من أن نشرح أمرا هاما لكل من استعلموا عن رابط التسجيل في دعم ريف. وهو أنه لهذا البرنامج العديد من المميزات التي سنذكرها لكم: يعمل على تحسين المستوى المعيشي لدى صغار المزارعين وجميع الأفراد الذين يزاولون مهنة الزراعة كمهنة حرة. كما أنه يساهم في سد الاحتياجات المادية للمزارعين من خلال المشاريع الزراعية. كما أن الحكومة السعودية تثق بالدور المحوري الذي تؤديه الأسر المنتجة في النهوض باقتصاد المملكة.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا، لقد تحدثنا عن موضوع يهم كل المواطنين السعوديين الراغبين في تسجيل دعم ريف. وهو رابط التسجيل في دعم ريف، كما ذكرنا لكم أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين الراغبين في التسجيل في دعم ريف. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.