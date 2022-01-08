نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتابة خطاب للديوان الملكي بالصيغة الصحيحة لطلب المنح والمساعدة المالية من الديوان في المقال التالي
كتابة خطاب للديوان الملكي هي من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها، حيث أن هذا الخطاب يتميز بصيغة محددة تم تحديدها من قبل الجهاز الإداري للديوان من أجل تقديم الخطابات الرسمية من المواطنين الذين يقومون بتوجيه الخطاب إلى الديوان الملكي، فيوجد بعض القواعد الرئيسية التي يجب مراعاتها عند كتابة شكوى موجهة إلى الديوان الملكي، وذلك لأن تلك الرسائل توجه إلى جلالة الملك، فلابد من كتابة الرسالة بشكل منظم وأسس معينة، وإذا لم يتم تنفيذ تلك الأسس والقواعد فلن يتم قبول الخطاب، ولذلك يحرص المواطنين على معرفة الخطوات الصحيحة لمعروض رسالة إلى الديوان الملكي.
كتابة خطاب للديوان الملكي
لابد من معرفة الصيغة الصحيحة لكتابة المعروض الذي يرغب المواطن في إرساله إلى إدارة الديوان الملكي، وذلك من أجل عرض المشكلة التي يعاني منها المواطن ولا يستطيع أن يقوم بحلها بشكل فردي، حيث يوجد صيغة محددة من أجل كتابة رسالة إلى الديوان الملكي، وهذه الصيغة كما يلي:
- كتابة بسم الله الرحمن الرحيم.
- ثم كتابة سيادة القائد رئيس الديوان الملكي الفاضل المحترم.
- بعد ذلك كتابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- ثم كتابة أما بعد.
- كتابة الموضوع بالتفصيل.
- ثم توجيه الشكر والاحترام.
- بعد ذلك كتابة بالاسم والعنوان ورقم الهاتف.
قواعد معروض للديوان
يوجد بعض القواعد التي يجب اتباعها من أجل كتابة رسالة إلى الديوان الملكي بصورة صحيحة، وهذه القواعد كما يلي:
- كتابة تحية رسمية لجلالة الملك، حيث لا يجب كتابة صديقي الغالي أوأخي العزيز.
- كتابة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن مثل الاسم ورقم الهاتف والعنوان بالتفصيل.
- كما يجب كتابة المشكلة أو صيغة الموضوع بالتفصيل.
- كتابة الخطاب باللغة العربية، لأن الخطاب موجه لملك عربي رئيس دولة عربية واللغة الرسمية فيها هي اللغة العربية.
- أن يكون الخطاب يكون خالي من الأخطاء اللغوية أو الأخطاء النحوية أو الأخطاء الإملائية.
- عدم كتابة أي جمل أو كلام عاطفي.
- التحدث بشكل مباشر في الموضوع دون أي مقدمات رسمية أو نصوص عاطفية.
- توضيح المشكلة التي يعاني منها المواطن بشكل مباشر.
- لابد من توجيه الشكر والتقدير والاحترام لجلالة الملك بعد كتابة الخطاب.
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