نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 2022 وأسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 2022 بالسعودية وفقاً لما تم إعلانه من شركة كهرباء السعودية . كما بجانب ما هي أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد لفئاته المختلفة بداية من 60 أمبير حتي 200 أمبير . كما بجانب إعلان تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية تختلف حسب الطلب المقدم . لأن رسوم تركيب عداد الكهرباء في طلب تركيب العداد العادي تختلف تكلفته عن طلب عداد كهرباء جديد بدون صك . كل طلب في تقديم طلب عداد كهرباء جديد بالسعودية أيضاً له شروط خاصة بالتقديم والتي يجب تطبيقها لكي ما يتم . الموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد من شركة كهرباء السعودية ومن المعروف أيضاً أن سعر عداد الكهرباء التجاري . يختلف عن سعر عداد الكهرباء المنزلي ، كافة التفاصيل بشأن تركيب عداد كهرباء جديد بالسعودية سنتعرف عليها بالمقال .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد من شركة كهرباء السعودية

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية تقدمه شركة كهرباء السعودية بمختلف الفئات . والتي تبدأ من 60 أمبير حتي سعة 200 أمبير وتتحدد رسوم تركيب عداد الكهرباء حسب الفئة وحسب الطلب الخاص بالعداد . ومقصودة بنوع الطلب هو أذأ ما كان منزلي أو تجاري وبمجرد تقديم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية للمسكن . وذلك علي موقع شركة كهرباء السعودية يتم الموافقة علي تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بعد 24 ساعة فقط . كما أن تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية بجميع محافظاتها تختلف تركيبها للمستخدمين الجدد عن الرسوم المقررة للمواطنين القدامي . وفقاً للشرائح المحددة من شركة كهرباء السعودية .

طلب عداد كهرباء جديد بدون صك داخل السعودية

تم وضع بعض الضوابط للموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك من شركة كهرباء السعودية وهي كالتالي :-

حتي يتم الموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك تطبق الشروط المنصوص عليها الخاصة بعوامل الأمان والسلامة . كذلك يتم الموافقة علي تركيب عداد كهرباء جديد للمناطق المهيئة والأمنه والتي تم أعدادها للسكن . كما بجانب الموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك بالحصول علي شهادة التنسيق من وزارة الكهرباء . أيضاً يجب علي كافة المواطنين تصديق الشهادة الخاصة برخصة البناء ليتم الموافقة علي تركيب عداد كهرباء جديد . يتم الحصول علي شهادات التنسيق لكافة المنشآت السكنية أو المنشآت التجارية من منصة “بلدي” . كذلك بجانب كافة المنشآت الدينية يجب أن تحصل علي موافقة وزارة الشؤون الإسلامية . كما تحددت تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك برسوم تختلف عن عداد الكهرباء بصك ملكية .

رسوم تركيب عداد الكهرباء الجديد المقررة من شركة كهرباء السعودية

نستعرض رسوم تركيب عداد الكهرباء الجديد بفئاته المختلفة كالآتي :-

رسوم تركيب عداد الكهرباء 200 أمبير وأجور التوصيل للعداد 250 ريال بجانب 175 ريال لكل كيلو فولت .

200 أمبير وأجور التوصيل للعداد 250 ريال بجانب 175 ريال لكل كيلو فولت . كما تحددت رسوم عداد الكهرباء 200 أمبير بقوة 76.2 فولت أمبير بسعر 11430 ريال سعودي .

كذلك قيمة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد قوة 200 أمبير بمعدل 138 فولت 230/400 بسعر 24150 ريال سعودي .

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد قوة 100 أمبير

تحددت أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد قوة 100 أمبير بعدد 38.1 فولت بسعر 3620 ريال سعودي . كما أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 100 أمبير قوة 69 فولت وجهد 230/400 بسعر 10350 ريال سعودي . كذلك تحددت الرسوم الخاصة بتوصيل عداد الكهرباء 100 أمبير بقيمة 250 ريال سعودي .

كم سعر عداد الكهرباء 70 أمبير 2022

قيمة تركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير قوة 26.67 بجهد 200 فولت سعره 1600 ريال سعودي .

كما أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 70 أمبير قوة 48.3 فولت جهد 230/400 قيمته 4589 ريال سعودي .

كذلك قيمة الرسوم المحددة لتوصيل الكهرباء لعداد 70 أمبير بسعر 250 ريال سعودي .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لما تم التصريح به من شركة كهرباء السعودية . تم عرض تفاصيل أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد . بفئاته المختلفة من عداد كهرباء 200 أمبير حتي عداد كهرباء 70 أمبير .