أخبار السعودية

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 2022 وأسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 2022 وأسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 2022 بالسعودية وفقاً لما تم إعلانه من شركة كهرباء السعودية . كما بجانب ما هي أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد لفئاته المختلفة بداية من 60 أمبير حتي 200 أمبير . كما بجانب إعلان تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية تختلف حسب الطلب المقدم . لأن رسوم تركيب عداد الكهرباء في طلب تركيب العداد العادي تختلف تكلفته عن طلب عداد كهرباء جديد بدون صك . كل طلب في تقديم طلب عداد كهرباء جديد بالسعودية أيضاً له شروط خاصة بالتقديم والتي يجب تطبيقها لكي ما يتم . الموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد من شركة كهرباء السعودية ومن المعروف أيضاً أن سعر عداد الكهرباء التجاري . يختلف عن سعر عداد الكهرباء المنزلي ، كافة التفاصيل بشأن تركيب عداد كهرباء جديد بالسعودية سنتعرف عليها بالمقال .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد
تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد من شركة كهرباء السعودية

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية تقدمه شركة كهرباء السعودية بمختلف الفئات . والتي تبدأ من 60 أمبير حتي سعة 200 أمبير وتتحدد رسوم تركيب عداد الكهرباء حسب الفئة وحسب الطلب الخاص بالعداد . ومقصودة بنوع الطلب هو أذأ ما كان منزلي أو تجاري وبمجرد تقديم طلب عداد كهرباء جديد بدون صك أو بصك ملكية للمسكن . وذلك علي موقع شركة كهرباء السعودية يتم الموافقة علي تقديم طلب تركيب عداد كهرباء جديد بعد 24 ساعة فقط . كما أن تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية بجميع محافظاتها تختلف تركيبها للمستخدمين الجدد عن الرسوم المقررة للمواطنين القدامي . وفقاً للشرائح المحددة من شركة كهرباء السعودية .

طلب عداد كهرباء جديد بدون صك داخل السعودية

تم وضع بعض الضوابط للموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك من شركة كهرباء السعودية وهي كالتالي :-

  1. حتي يتم الموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك تطبق الشروط المنصوص عليها الخاصة بعوامل الأمان والسلامة .
  2. كذلك يتم الموافقة علي تركيب عداد كهرباء جديد للمناطق المهيئة والأمنه والتي تم أعدادها للسكن .
  3. كما بجانب الموافقة علي طلب عداد كهرباء جديد بدون صك بالحصول علي شهادة التنسيق من وزارة الكهرباء .
  4. أيضاً يجب علي كافة المواطنين تصديق الشهادة الخاصة برخصة البناء ليتم الموافقة علي تركيب عداد كهرباء جديد .
  5. يتم الحصول علي شهادات التنسيق لكافة المنشآت السكنية أو المنشآت التجارية من منصة “بلدي” .
  6. كذلك بجانب كافة المنشآت الدينية يجب أن تحصل علي موافقة وزارة الشؤون الإسلامية .
  7. كما تحددت تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد بدون صك برسوم تختلف عن عداد الكهرباء بصك ملكية .

رسوم تركيب عداد الكهرباء الجديد المقررة من شركة كهرباء السعودية

نستعرض رسوم تركيب عداد الكهرباء الجديد بفئاته المختلفة كالآتي :-

  • رسوم تركيب عداد الكهرباء 200 أمبير وأجور التوصيل للعداد 250 ريال بجانب 175 ريال لكل كيلو فولت .
  • كما تحددت رسوم عداد الكهرباء 200 أمبير بقوة 76.2 فولت أمبير بسعر 11430 ريال سعودي .
  • كذلك قيمة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد قوة 200 أمبير بمعدل 138 فولت 230/400 بسعر 24150 ريال سعودي .

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد قوة 100 أمبير

  1. تحددت أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد قوة 100 أمبير بعدد 38.1 فولت بسعر 3620 ريال سعودي .
  2. كما أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 100 أمبير قوة 69 فولت وجهد 230/400 بسعر 10350 ريال سعودي .
  3. كذلك تحددت الرسوم الخاصة بتوصيل عداد الكهرباء 100 أمبير بقيمة 250 ريال سعودي .

كم سعر عداد الكهرباء 70 أمبير 2022

  • قيمة تركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير قوة 26.67 بجهد 200 فولت سعره 1600 ريال سعودي .
  • كما أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 70 أمبير قوة 48.3 فولت جهد 230/400 قيمته 4589 ريال سعودي .
  • كذلك قيمة الرسوم المحددة لتوصيل الكهرباء لعداد 70 أمبير بسعر 250 ريال سعودي .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد داخل المملكة العربية السعودية وفقاً لما تم التصريح به من شركة كهرباء السعودية . تم عرض تفاصيل أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد . بفئاته المختلفة من عداد كهرباء 200 أمبير حتي عداد كهرباء 70 أمبير .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا