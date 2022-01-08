التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 رقم الضمان الاجتماعي المجاني

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عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ، يتزايد البحث في المملكة عن شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد. حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa في المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة بنظام الضمان الاجتماعي السعودي المطور الذي يعمل على تقديم الدعم لكل الفئات المحتاجة تطبيقا لبرنامج رؤية المملكة 2030، يذكر ان نظام الضمان الاجتماعي الجديد وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في شهر نوفمبر لسنة 2021 من اجل تحقيق المساواة والعدل بين جميع افراد المجتمع وتقديم الدعم اللازم للأسر الفقيرة والأشد احتياجا من اجل ضمان العيش الكريم وتوفير اساسيات الحياة المعيشية. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ومن هي الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي حسب التحديثات الجديدة.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم إصداره العام الماضي بمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 2 ربيع الآخر 1442. وتم تفعيل الضمان الاجتماعي المطور في شهر نوفمبر 2021 من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. حيث تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لكافة مواطني المملكة أصحاب الدخل الضعيف والمحتاجين عبر تقديم الدعم المالي المباشر وخدمات التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى ذلك ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كافة مناطق المملكة.

حسب ما أعلنت عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. يمكن للمطلقات كذلك الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد. لكن وفق شروط وضوابط جديدة، حيث ان المطلقة التي تسكن مع عائلتها لم يعد بإمكانها الحصول على معاش الضمان في تابعة لأسرتها في نظر القانون وتتحمل نفقاتها، بينما المطلقة التي لديها سكن مستقل تستطيع الحصول على معاش الضمان.

حسب القرارات الجديدة للضمان الاجتماعي المطور كشف وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي السعودي عن وجود فئات معرضة للاستبعاد، حيث صرح الجريس من خلال مداخلته عبر قناة روتانا خليجية ان من بين المعايير التي سيتم اعتمادها للاستبعاد من الضمان الاجتماعي الجديد هو معيار الدخل اذا كان دخل العائلة أقل بكثير من تلبية الاحتياجات الأساسية فيكون لهم حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

علاوة على ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. من خلال بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر” العالمية. على ان تفعيل رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد جاء من أجل تقديم المساعدات المالية لكافة المواطنين من الفئات الهشة والمحتاجة وأصحاب الدخل الضعيف وتوفير مستلزماتهم الأساسية اليومية والعمل على تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع وللتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد ما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية:

أولا: الولوج على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثانيا: كتابة كافة بيانات المتقدم الخاصة بتسجيل الدخول على موقع الضمان الاجتماعي الجديد.

ثالثا: يجب اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

رابعا: النقر على مربع التقديم على نظام الضمان الاجتماعي.

خامسا: كتابة جميع البيات الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح ودقيق كالاسم ورقم الهاتف ومقر الإقامة.

سادسا: رفع كافة المستندات المطلوبة منك

سابعا: الضغط على مربع ارسال وبذلك تكون قد سجلت في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

كما يمكن لكافة الأفراد الراغبين في الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الجديد. الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 بكل وضوح.

بعدما عرفنا تسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 يمكن التقديم كذلك في الضمان الاجتماعي المطور عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، كما اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعا الالكتروني الرسمي hrsd.gov.sa انه يشترط أن يكون المتقدم على نظام الضمان الاجتماعي المطور سعودي الجنسية ومقيم بداخل المملكة العربية السعودية بصفة دائمة وباقي الشروط سنتعرف عليها بشكل مفصل في الفقرة التالية من هذا المقال.

شروط نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت الحكومة السعودي عن العديد من الشروط التي يجب ان تتوفر في كل فرد يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد بعد التحديثات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجاءت شروط الضمان الاجتماعي الجديد كالآتي:

من الواجب ان يكون المستفيدين سعودي الجنسية. ويستثنى من ذلك زوجة مواطن سعودي والمطلقة التي أنجبت أولاد من زوج السعودي. بشرط ان تكون اقامتهم في المملكة العربية السعودية إقامة كاملة. ان لا يقل سن كل من يرغب في الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد عن 35 عاماً. ان يكون الدخل أقل من تكاليف الحياة المعيشية مع امتلاك حساب مصرفي. شرط الإقامة في السعودية إقامة دائمة.

بمجرد اعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بداية تفعيل الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي الجديد. ازداد البحث في المملكة العربية السعودية عبر محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443. ويمكن التسجيل من خلال اتباع كافة الخطوات التي كتبناها بشكل مفصل في أعلى المقال.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

نظام الضمان الاجتماعي الجديد هو خدمة اتاحتها الحكومة السعودية من اجل تسهيل الظروف المعيشية على كافة مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم الدعم المادي للأشخاص العاطلين عن العمل وكذلك الفئات المحتاجة من الفقراء والمساكين وأصحاب الدخل الضعيف، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ان موعد صرف اول دفعة لنظام الضمان الاجتماعي الجديد لعام 1443 سيكون في شهر يناير 2021

معرفة شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

من خلال سعينا لتوضيح كل الاستفسارات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية سوف نبين لكم الفئات المستحقة لمعاش الضمان الجديد التي اعلن عنها مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق والتي جاءت كالآتي:

كافة مواطني دولة المملكة الذين يبلغ سنهم اكثر من 60 عاما.

كل مواطن لديه إعاقة

والمرأة المتزوجة من العائلات المحتاجة

العائلة التي توفي رب أسرتها أو تغيب عنها لمدة طويلة.

كل امرأة مطلقة او معيلة لأسرة.

أكد المستشار القانوني الرويلي لدى تدخله في احدى البرامج التليفزيونية. ان شروط استحقاق المطقة في الضمان الاجتماعي الجديد هو ان تكون مقيمة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. مع الزامية الجنسية السعودية وان لا يقل عمرها خمسة وثلاثون سنة، كما شدد الرويلي على ان نظام الضمان الاجتماعي المطور وضع الإقامة الدائمة في السعودية كشرط أساسي للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

أسباب توقيف راتب الضمان الاجتماعي المطور

أكدت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية السعودية انه توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى توقف معاش الضمان الاجتماعي الجديد والتي جاءت كالآتي:

البيانات المقدم من طرف الفرد او الاسرة غير صحيحة أو تخلف شرط من شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور تأخر المستفيد في تحديث البيانات الشخصية عدم التزام المستفيد بخطة التأهيل والتدريب. قدرة المستحق على العمل وعدم تقدمه على مواقع التوظيف الحكومية ولا يرد على عروض العمل التي تصله. الإقامة الدائمة في المراكز العلاجية او الايوائية تنازل المستفيد عن راتب الضمان الاجتماعي المطور او وفاته.

طريقة احتساب معاش الضمان الاجتماعي الجديد

علاوة على ذلك، نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر حسابها الرسمي في تويتر. آلية احتساب راتب الضمان الاجتماعي المطور. وفق التحديثات الجديدة وخطة مقننة من اجل تقديم الدعم المادي للمستفيدين. وجاءت طريقة احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور. بجمع قيمة الدخل المكتسب لكافة أفراد الأسرة ودخلهم الشهري. وبذلك يحدد الراتب للمستقل والأسرة، بعد ان يتم خصم خمسون في المئة من قيمة الدخل الشهري على ان يتم إضافة ذلك المبلغ إلى مجموع الدخل غير المكتسب على ان يتم مقارنة المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش.

الضمان الاجتماعي الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa في المملكة العربية السعودية عن رابط تفعيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 حيث يمكن لكل الافراد الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي التسجيل من خلال بوابة النفاذ الوطني وكذلك موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وباتباع جميع الخطوات المذكورة في الفيديو أعلاه والتي حددتها في وقت سابق الحكومة السعودية.

اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اجراء العديد من التحديثات والتعديلات على منصة الضمان الاجتماعي. وفقا للحديثات الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأت عملية التسجيل فيه من قبل مواطني ومواطنات المملكة بداية من من يوم السبت 20 نوفمبر 2021م، كما يمكن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. حيث انه من المقرر ان يتم غلق باب التقديم في كلا المنصتين في 23 مايو 2022م

اكدت مديرية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية. انه يجب على كل المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443. الالتزام بالتحديثات الجديدة والمعايير التي من الواجب توافرها في كل موطن سعودي والتسجيل وفق الطريقة المدرجة في هذا المقال بشكل مفصل وذلك من اجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الخاص بالعام الهجري 1443

رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد اتمام العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443. ازداد البحث عبر محرك بحث غوغل ومنصات مواقع التوال الاجتماعي العالمية عن سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي تويتر. طريقة احتساب معاش نظام الضمان الاجتماعي الجديد كما هو موضح في الصورة أعلاه.

في ردها على احد أسئلة المواطنين أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر». عن مدى تأثر راتب الزوجة في استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد، اذ من الواجب الإفصاح عن كافة مصادر الدخل لجميع الأفراد من الأسرة الواحدة، حيث يشمل ذلك الثروة المالية والممتلكات والأصول وفق لما جاء به نظام الضمان الاجتماعي المطور.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن اتاحة رقم الضمان الاجتماعي المجاني من اجل الاستفسار عن موعد صرف الدعم من قبل وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية، حيث يمكن لكافة المواطنين الذين اتموا عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد وهو 19911 من اجل تقديم الشكاوي والاعتراض.

إلى هنا نصل إلى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 السعودي وكيفية التسجيل فيه من خلال بوابة النفاذ الوطني وفق للإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. كما بين لمتابعينا الكرام داخل المملكة العربية السعودية من هم الافراد مستحقي معاش الضمان الاجتماعي الجديد.