نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التسجيل بالنظام وأهم شروط الاستحقاق لمعاش الضمان

في ظل سعى الحكومة السعودية لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين من مستوى معيشتهم قامت بإطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي سعت من خلاله لتفادي كافة المشاكل في النظام القديم بعد دراسة عدة أنظمة للضمان في العالم، واستخلاص أهم إيجابياتها ووضعها في نظامها الجديد الذي أصدر به مرسوم ملكي من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم تفعيله بداية من يوم 2021/11/20 الماضي، ونحن عبر هذا المقال من موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية التسجيل، وأهم الشروط الواجب توافرها في مستحقي الضمان في النظام المطور الجديد.

نظام الضمان الاجتماعي المطور وطريقة احتساب المعاش

حدد النظام الجديد الألية التي على أثارها يتم تحديد قيمة المعاش المستحق للفرد المستقل ولأسرة، عن طريق جمع كافة الدخل المكتسب للأسرة مجتمعة، ثم يتم خصم ما قيمته 50 % من ذالك الدخل ويضاف إليه مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية، بإستثناء الدعم المقدم من برامج المساندة لذوي الإعاقة، ثم يتم مقارنة مجموع الدخل بالحد المانع للاستحقاق الذي أقره النظام وهو 100 ريال للمستفيد الرئيسي و550 للمستفيد التابع لعائل الأسرة.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

الدخول عبر موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية .

. من الصفحة الرئيسية أضغط على البوابة الإلكترونية.

أضغط تسجيل جديد.

سجل البيانات المطلوبة ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الاسم، البريد الإلكتروني”.

سجل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

أنتظر رسالة نصية بها كلمة المرور أو كود التفعيل.

سجل الكود وأدخل البرنامج وأستكمل مراحل التسجيل الإلكتروني المطلوبة.

شروط أستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

أن يكون المتقدم للحصول على المعاش سعودي الجنسية ويقيم بصفة دائمة داخل المملكة. لا يتعدى جموع دخل الأسرة الحد المانع للمعاش والمحدد من قبل البرنامج والسابق ذكره بالمقال. عدم الإقامة في أي من دور الإيواء الحكومية التابعة للدولة. عدم أمتلاكه لأي أصول وأملاك عالية القيمة. يلتزم بإستيفاء كافة الشروط لصرف المعاش المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرنامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

هي الوزارة المعنية بتقديم الدعم للأفراد والأسر المستحقة، بعد أن تعمل دراسة للاستحقاق ويتم تقديم كافة أنواع الدعم للوزارة، من قبل القيادة السياسية في المملكة لكي تستطيع تقديم ألتزاماتها تجاه المتعاملين معها من الفئات الأقل دخلاً.