وزارة الموارد البشرية توضح مزايا برنامج تضافر والفئات المستفيدة منه

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن مزايا برنامج تضافر الذي يُسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية العاملة بالقطاع الخاص وتطوير قدراتهم وإشراكهم في سوق العمل عبر السماح للمنشآت الخاصة بتقديم خدماتهم للجمعيّات الأهلية وغيرها من الجهات غير الربحيّة، موضحة الفئات التي يُمكن أن تستفيد من هذا البرنامج.

وقالت الوزارة، إنّ البرنامج هو الحلَّ الأمثل للمنشآت العاملة في القطاع الخاص السعودي التي ترغب في تحسين موقعها ببرنامج نطاقات بشكل قانوني دون عمل ذلك من خلال الأبواب الخلفية ومخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة، إذ يعمل البرنامج على تمكين القطاع غير الربحي، ويوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفئات المحتاجة.

وزارة الموارد البشرية توضح مزايا برنامج تضافر

وعن مزايا برنامج تضافر للرجال والنساء في السعودية، فقد أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النحو التالي:

فتح مسارات عديدة لطالبي العمل من النساء والرجال، والشباب، وأصحاب الخبرة، وذوي الإعاقة في المدن الكبرى، والمناطق الطرفية. تمكين القطاع غير الربحي ورفع نسبته في إجمالي الناتج المحلي من 1% إلى 5% ورفع كفاءة أداء هذه القطاعات، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للفئات المحتاجة. المساهمة في استقطاب الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص. فرصة لمنشآت القطاع الخاص بتعديل أوضاعها بالنسبة لموقعها في برنامج نطاقات.

الفئات المستفيدة من برنامج تضافر وفق ما أوضحت وزارة الموارد البشرية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، أن الفئات المستفيدة من برنامج تضافر، هي: