موعد تسجيل مقررات الترم الثاني في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443 وقيمة الرسوم

يهتم كثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد تسجيل مقررات الترم الثاني في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443هـ وقيمة الرسوم المطلوب سدادها، إذ أعلنت إدارة الجامعة هذه التفاصيل كاملة، ليسترشد بها الطلاب قبل الإقبال على هذه الخطوة، وتضم هذه الجامعة كُليّات ذات تخصّصات متنوّعة، تشمل: كلية العلوم الصحية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وكلية العلوم والدّراسات النظرية، وكلية العلوم الماليّة والإداريّة.

موعد تسجيل مقررات الترم الثاني في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443

وننشر موعد تسجيل مقررات الترم الثاني في الجامعة السعودية الإلكترونية 1443هـ، خدمة للطلاب والطالبات في مرحلة البكالوريوس، وذلك على النحو التالي:

يبدأ التسجيل 11 صباحًا يوم الأحد 6 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 9 يناير 2022م.

وينتهي 11 صباحًا يوم السبت 12 جمادى الآخرة 1443هـ، الموافق 15 يناير 2022م.

والتسجيل متاح لطلاب التخصص من مرحلة البكالوريوس وكل مَن أنهى متطلبات السنة الأولى المشتركة.

طريقة التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية

ويمكن التسجيل في الجامعة الإلكترونيّة بالسعودية، عبر خطوات سهلة من خلال الموقع الإلكترونيّ الخاصة بها، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للجامعة. والنقر على بوابة القبول والتسجيل. اختيار مرحلة البكالوريوس. والنقر على تقديم طلب جديد. واختيار إنشاء حساب جديد. إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك. النقر على زر متابعة. تحديد المقرر الدّراسي، والنقر على زر متابعة. تحديد الفصل الدراسي الذي يدرس فيه الطالب. إدراج اسم المستخدم وعنوان السكن، وبيانات مؤهل الثانوية العامة، ومكان الميلاد. اختيار التخصص الذي يدرسه، والضغط على زر متابعة. إرسال الطلب.

قيمة رسوم التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 2022

و قد حدّدت الجامعة السعودية الإلكترونية قيمة الرسوم المطلوبة من طلاب البكالوريوس في الفصل الدراسي خلال العام 1443هـ، وهي 265 ريالا سعوديا، على أن هذه الرسوم لا تشمل الطلبة المقبولين في الأعوام الماضية، فيما تختلف رسوم الماجستير على حسب التخصص إذ تبدأ من 1800 ريال سعودي، وتصل إلى 3500 ريال، ويستثنى من الرسوم منسوبي القطاعات العسكرية في وزارتي الدفاع والداخلية وزوجاتهم وأبنائهم، وذلك تقديرًا من إدارة الجامعة لهم، لدورهم الوطني في حماية المملكة وتحقيق الأمن بها.