سعر ومواصفات سيارة هافال جوليان 2022 لكل عائلة سعودية

سعر ومواصفات سيارة هافال جوليان 2022، انتشرت سيارة هافال جوليان بكثرة في السعودية حيث أنها من السيارات الكروس أوفر التي لديها الكثير من الاستخدامات وصينية من حيث الصنع ويتوفر من هذه السيارة أربعة فئات ولكهم يختلفون في الأسعار والتجهيزات فمن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص سيارة هافال جوليا.

سيارة هالفال جوليان بالسعودية 2022:

تحتوي السيارة على محرك تصل سعته إلى 1500 سي سي تربو ويقوم بإنتاج قوة حصانية تقدر ب 150 حصان مع عزم دوران يقدر ب 200 نيوتن لكل متر بالإضافة لذلك فهي تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيك مع سبعة سرعات.

ومن أهم المميزات التي تمتع بها هالفال جوليان هي احتوائها على الكثير من المزايا بداية من تصميم المميز والشبكة الأمامية كما أن لديها الكثير من وسائل الترفيه مع وضعية ممتازة للسائق، تشمل السيارة على الكثير من خصائص الأمن التي تحمل القائد.

مميزات سيارة هافال جوليان 2022:

اتسمت سيارة هافال جوليان بالكثير من السمات التي دفعت الأشخاص لشرائها والتعامل معها ومن بين تلك السمات كلًا من التالي:

لديها تصميم خارجي ممتاز.

تحتوي على شبكة أمامية رائعة.

ينتشر الكروم في جميع أجزاء السيارة مما يوفر لها طابع جمالي.

من أهم المميزات التي يتسم بها المقعد الثاني هو أنه يوفر وضعية ركوب مريحة للغاية.

تشمل السيارة على أنواع من الوسائد الهوائية.

لديها مساحة داخلية جيدة خصوصًا من الخلف.

تحتوي على نظام تعليق مريح للغاية يوفر وضعية جلوس مريحة.

توفر السيارة إضافة ليد رائعة للغاية في الجانب الخلفي وفي مقدمة السيارة.

مواصفات هافال جوليان 2022: