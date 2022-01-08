تمويل أهل بنك التنمية بقيمة 60.000 بدون فوائد ولا موافقة الكفيل

يبحث الكثيرين عن تمويل أهل بنك التنمية بقيمة 60 ألف ريال. حيث يوفر بنك التنمية الاجتماعية عددًا من التمويلات الميسرة للمواطنين دون الحاجة لوجود كفيل للموظفين. ومن أهم هذه المنتجات منتج أهل بدون هامش ربح أو فوائد إضافية .

مميزات تمويل أهل بنك التنمية

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

معتمد من قبل الهيئة الشرعية.

بدون هامش ربح إضافي.

فترات سداد مرنة تصل حتى 5 سنوات.

بدون كفيل للموظفين بالقطاع الحكومي.

يتطلب راتب 2000 ريال فأكثر.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 12500 ريال.

يصل التمويل حتى 60 ألف ريال.

شروط تمويل بنك التسليف

لا يقل العمل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام .

للمتقاعدين لا يزيد العمر عن 70 عام

سداد كل التمويلات المستحقة من قبل العميل

لا يتطلب كفيل للموظفين الحكوميين

موافقة الكفيل الغارم على شروط الحصول على تمويل أهل

تقديم طلب تمويل أهل وسداد كل الأقساط شهريًا.

التقديم إلكترونيًا على تمويل أهل.

يمكن أن تقسط الأقساط في حالة العجز. ( الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف)

كيفية التقديم على تمويل أهل بنك التسليف

قم بالولوج لرابط موقع بنك التنمية الاجتماعية.

أنقر على التقديم الإلكتروني

قم بالتسجيل من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد

ثم اتبع كل الخطوات خطوة خطوة لطلب التمويل.

علمًا بأن رسوم الخدمة مجانية.

متطلبات التقديم على تمويل أهل بنك التنمية

بطاقة الهوية الوطنية .

العنوان الوطني.

رقم حساب الآيبان البنكي.

رقم الجوال المسجل في نظام أبشر الرقمي.

أرقام بنك التنمية الاجتماعية

الاتصال على رقم أمر 199099.

التواصل عبر الصفحة البنك الرسمية في موقع توتير [email protected] أيام الأحد حتى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 9:00 مساء.

التواصل فوريًا مع خدمة العملاء من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعي.

إرسال رسالة على البريد الإلكتروني [email protected]

الاتصال على رقم 920008002.

تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية عدد من التمويلات الأخري ومنها:

تمويل كنف للمواطنات لتمويل الأسر عبر تقديم التمويلات الاجتماعية الفعالة والتي لها أثر إيجابي فعال. ويصل مبلغ التمويل لـ 30 ألف ريال ولا يشترط إعالة الأسرة.

تمويل نفاذ المقدم لأصحاب الأعمال الحرة الحاصلين على وثيقة العمل الحر. لمن يقل راتبهم عن 10000 ريال شهرياً في مسار الخدمات التخصصية و5000 لمسار النقل التشاركي ويتم التقديم على تمويل نفاذ إلكترونيًا.

إلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم كل المعلومات المتعلقة بتمويل أهل بمبلغ 60 ألف ريال بدون كفيل ولا فائدة إضافية.