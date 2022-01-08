نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن برنامج دعم ريف برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن برنامج دعم ريف برقم الهوية 1443؛ زاد البحث في المملكة السعودية عن برنامج دعم ريف وذلك نظراً لاقتراب موعد صرف دعم ريف لشهر يناير، فقد أطلقت وزارة البيئة والمياه البوابة الإلكترونية للدعم الريفي التي تمكن المستفيدين الاستعلام عن كل ما يخص دعم ريف.

خطوات الاستعلام عن برنامج دعم ريف برقم الهوية

يمكن للمستفيدين الاستعلام الدعم الريفي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدعم الريفي. الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية. تدوين البيانات المطلوبة في موضعها. التأكد من صحة البيانات ثم النقر على استعلام. سيتم ظهور كافة المعلومات عن دعم ريف وكذلك معرفة استحقاقه للدعم أم لا.

طريقة التسجيل في دعم ريف 1443

يتم التسجيل في دعم ريف عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالدعم الريفي. النقر على إنشاء حساب جديد ثم تدوين البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وكلمة المرور. ثم تدوين رمز التحقق المرئي واستكمال البيانات المطلوبة. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

تم وضع مجموعة من الشروط لدعم ريف من قبل وزارة الزراعة والبيئة التي لابد على المتقدمين من استيفائها حتى يتمكنوا من التسجيل والحصول على الدعم المادي وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاماً.

يشترط أن يكون عاملاً في المجلات التي حددتها الوزارة بنفسه.

لابد ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 آلاف ريال ولا يزيد الدخل السنوي عن 54 ألف ريال سعودي.

يجب أن لا يكون المتقدم يحصل على أي دعم آخر من الحكومة السعودية.

لابد أن يكون حاصل على شهادة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي نشط.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات الاستعلام عن برنامج دعم ريف برقم الهوية 1443، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في برنامج دعم ريف وكذلك شروط التسجيل في الدعم الريفي.