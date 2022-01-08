التقديم على التقاعد المبكر وخطوات التسجيل عبر فارس وكيفية حساب راتب المعاش 1443

التقديم على التقاعد المبكر وخطوات التسجيل عبر فارس وآلية احتساب راتب التقاعد المبكر فى التأمينات الاجتماعية حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية تحديداً الإدارة المالية عن شروط التقاعد المبكر للعاملين فى قطاع التعليم سواء كان المعاش المبكر للمعلمين أو معاش مبكر للإداريين ومديري المدارس وهناك آلية احتساب راتب المعاش المبكر وحساب معاش التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين وكيفية التواصل مع التأمينات الاجتماعية 1443.

ما هي شروط المعاش المبكر

شروط طلب الحصول على المعاش المبكر للعاملين فى وزارة التعليم السعودية للعام 1443 هجرياً بعد فتح باب تلقى طلبات التقاعد المبكر أو الإعارة ويجب تقديم الطلب فى المواعيد المحددة من قبل الوزارة وشروط التقاعد المبكر هي:

بداية تلقى طلبات التقاعد من يوم الأحد الموافق 31/10/2021 وينتهى فى منتصف يناير 2022.

كذلك يجب تقديم الطلب فى المواعيد المحددة لتلقى طلبات المعاش المبكر.

أيضاً يجب أرفاق كافة المستندات المطلوبة.

ثم لا يتم قبول الطلبات المقدمة بخط اليد حتي لو استوفي شروط التقديم.

وهناك شروط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة وهى: فى حالة إنهاء خدمة الموظف بعد إنفاذ اللوائح. أيضاً إذا تم فصل الموظف بسبب حدوث أعاقة طبية أو فى حالة الوفاة لذا يتم صرف المكافأة كاملة حتى لو يصل إلى سنوات الخدمة القانونية. ثم يجب أن يصل عدد سنوات العمال إلى عشر سنوات فى المناصب التعليمية المحددة. أيضاً إذا سبب ترك العمل المصلحة العامة أو لاحد الأسباب التأديبية.



كيفية احتساب راتب التقاعد المبكر

حساب راتب التقاعد المبكر يكون بضرب متوسط دخل الفرد فى العمل فى اخر عامين فى المدة التي اشترك فيها بالتأمين وبعد ذلك يتم القسمة على 600.

وأيضاً يحسب الفرد قيمة العائد الذي يتحصل عليه مقابل إعالة بعض الأفراد وتكون تلك القيمة 10% فى حالة إعالة فرد واحد وتصل إلي 15% فى حالة إعالة فردين وتكون القيمة 20% فى حالة إعالة ثلاثة أفراد.

شروط التقديم على التقاعد المبكر 1443

يجب أن يكون الموظف وصلت سنوات العمل وأداء الخدمة إلى 25 سنة.

كذلك يتم تقديم طلب المعاش المبكر عبر نظام فارس الخدمة الذاتية.

ثم يتم توجيه الطلب لإدارة التعليم ووكالة الدائرة.

أيضاً يتم رفاق جميع المستندات.

ثم يجب تقديم الطلب خلال الموعد النهائي المحدد.

كذلك تشمل المناصب التعليمية التي يجب أن يعمل بها المعلمون ومديري المدارس.

خطوات تقديم طلب التقاعد المبكر فى نظام فارس الخدمة الذاتية 1443