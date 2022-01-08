نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. نتيجة مباراة الفتح والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نننشر نتيجة مباراة الفتح والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين لحظة بلحظة في الجولة 16 على ملعب ستا الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث يلتقي فريق الفتح ونظيره الرائد اليوم في مباراة هامة وقوية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في الجولة السادسة عشر اليوم السبت الموافق 8 يناير الجاري ، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان وفي تمام الساعة السادسة مساءآ بتوقيت المملكةالعربيةالسعودية ، والعراق والكويت والبحرين ، ويستضيف المباراة ملعب ستاد الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

نتيجة مباراة الفتح والرائد اليوم

ونتابع معكم نتيجة مباراة الفتح والرائد اليوم في الدوري السعودي للمحترفين لحظة بلحظة على مدار المباراة.

ونجح كريم البركاوي في تسجيل الهدف الاول للرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 35 من الشوط الأول لمباراة الفتح والرائد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرائد بهدف دون رد لتصبح نتيجة مباراة الفتح والرائد هدف دون مقابل.

وفي الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني نجح إيفان سانيتيني في تسجيل هدف التعادل للفتح لتصبح نتيجة مباراة الفتح والرائد هدف لهدف.

تشكيل الفتح ضد الرائد

يخوض فريق الفتح مباراة الليلة ضد نظيره الرائد بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى اللاعب: مكسيم كوفال

خط الدفاع كلا من اللاعبين الاتيين: مروان سعدان _ نواف مشاري البوشل _ عمار الدايم .

الوسط كلا من اللاعبين الاتيين : سفيان بندبكة _ محمد الفهيد – جوستاف وشيم _ كريستيان كوفا _ توفيق بوحيمد.

الهجوم كلا من اللاعبين الاتيين : مراد باتنا _ فراس البريكان ومر

تشكيل فريق الرائد ضد الفتح

يخوض فريق الرائد مباراة الليلة ضد نظيره فريق الفتح بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى اللاعب : ياغو هيرين.

اما في خط الدفاع كلا من اللاعبين الاتيين : محمد سالم _ عبدالله الفهد رينيه سانتوس _ محمد سالم.

الوسط كلا من اللاعبين الاتيين : أحمد الزين _ إدوارد هنريكي ، منصور الحربي ، سلطان الفرحان .

خط الهجوم كلا من اللاعبين الآتيين : كريم البركاوي _ محمد فوزير ، إيدير لوبيز .

القنوات الناقلة لمباراة الرائد ضد الفتح

تنقل مباراة فريق الفتح ضد نظيره الرائد الليلة في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، القناة السعودية الرياضية الناقلة الحصرية للمباريات “ksa sports 1 HD” ، ويعلق علي مباراة الليلة بين فريق الفتح والرائد المعلق أحمد النفيسة .

يتصدر فريق الرائد المركز السابع من جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقاط 21 ، تعادل فريق الرائد في ستة مبارايات سابقة ، بينما حقق فريق الرائد الفوز في خمسة مبارايات سابقة

وتلقي الهزيمة في أربعة مباريات ، وخاض فريق الرائد حتي الان 15 جولة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.