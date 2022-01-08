خطوات طلب فاتورة الكهرباء المستهلكة بالاسم

شركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية أوضحت عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية الجديدة برقم العداد لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن طريق التعرف على فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال الإنترنت، ولذلك سوف نقوم من خلال موقع ثقفني عرض كافة الخطوات اللازمة لكي يتم إيضاحها لجميع عملائنا المميزين، ولذلك تم الايضاح على أن هذه الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المواطنين المستفيدين لكي يتم تسهيل وتبسيط وتطوير والوقت والجهد لهم جميعاََ، بالإضافة إلى ذلك أن هذه الخدمات الإلكترونية مقدمة دون الحاجة إلى زيارة الشركة على الإطلاق ولكن هذا من خلال الموقع الإلكتروني مباشرةََ.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية. يجب بعد ذلك الضغط على “عرض الفاتورة”. يجب على المستفيد كتابة رقم العداد الخاص به. ثم بعد ذلك الضغط على “عرض الفاتورة”. يجب بعد ذلك كتابة رقم الهوية أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة به. يجب في النهاية الضغط على أيقونة “دخول”.

خطوات طلب فاتورة الكهرباء بالاسم :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بخدمة الفاتورة الإلكترونية. يجب بعد ذلك إضافة رقم حساب المستخدم. ثم بعد ذلك إدخال البريد الإلكتروني، وتحديث اللغة. يجب الضغط على كلمة “تسجيل”.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى عن التحول الرقمي، ولذلك وهذا بخصوص شركة الكهرباء السعودية، وإصدار فواتير الكهرباء المستهلكة الشهرية إلكترونياً بالاسم فقط من خلال الإنترنت لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين، ولذلك قمنا توضيح كيفية طلب فاتورة الكهرباء بالاسم.

بالإضافة إلى ذلك أن قمنا بتوضيح كافة الوسائل المتاحة لكي يتم إبلاغ بفاتورة الكهرباء بالاسم من خلال الإنترنت، حيث أن قمنا بعرض الاستعلام عن فاتورة فاتورة الكهرباء برقم العداد، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين من خلال الإنترنت، مسح فاتورة الكهرباء حسب رقم الحساب الخاص بالمستفيد.

مسح فاتورة الكهرباء حسب رقم الحساب: