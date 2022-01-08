وظائف وزارة الداخلية رتبة جندي فني موسيقى رجال 1443

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عمر شويل - جدة وظائف وزارة الداخلية رتبة جندي فني موسيقى للرجال لعام 1443 هجرية بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة و كافة الشهادات التي تعادلها من المعاهد، ينضم جندي الموسيقى إلى التشكيلات الموسيقية التي تعمل على عزف المقاطع الموسيقية الحربية والرسمية بالدولة كما تسعى جهود المملكة إلى إدخال المزيد من التقدم بإدخال وسائل الترفية التي كانت ممنوعة في السنوات الأخيرة حيث شهدة المملكة في ديسمبر الماضي مهرجان الموسيقى والذي حضره عشرات الآلاف من الأفراد و المقام على قطعة من الصحراء شمال العاصمة الرياض.

شروط التقديم على وظائف وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الشروط والتفاصيل لراغبي التقديم للحصول على تلك الوظيفة ومن الشروط المعلنة الأتي:

شرط أساسي ولا بد منه أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية أصلا ومنشأ. يجب ألا يكون متزوج من غير السعودية. أن يكون صاحب سمعة طيبة وسيرة وسلوك طيبة. لراغبي التقديم ألا يكون سبق عليه حكم قضائي أو تم وقوعه في أي قضية مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن يكون لائق طبيا حسب ما جاء في اللائحة الطبية وضرورة تناسب الطول مع الوزن. من أهم شروط هذه الوظيفة ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه في أي وظيفة من الوظائف التابعة لنظام الخدمة العسكرية.

موعد التقديم على وظيفة جندي فني موسيقى رجال

قد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي موقع وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في أعلانها بأنه سوف يتم القبول والتسجيل على وظيفة جندي فني موسيقى رجال بوزارة الداخلية في قطاع الأمن العام والجوازات وذلك حسب ما ذكرته وكاله الأنباء السعودية على تلك الوظائف سيتم خلال المدة من 1443/6/10/5 هجرية خلال شبكة الأنترنت عبر منصة ابشر للتوظيف، كما أوضحت الإدارة في بيانها أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول رسميا أبتداءا من يوم السبت الموافق 8 يناير 2022 ميلادية بالمقابل 5/ 1443/6 من جماد الأخر وينتهي يوم الخميس 13 يناير 2022 بالمقابل 1443/6/10 هجرية وهذا عبر منصة ابشر للتوظيف في وزارة الداخلية وعلى جميع الراغبين في التقديم يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة و ألا سوف يتم استبعاد الطلبات الغير مصدقة.

طريقة التقديم لوظيفة فني موسيقى برتبة الجندي 1443

يجب التقديم و التسجيل إلكترونيا عبر منصة ابشر. بجانب التقديم إلى الوظيفة قم بالضغط على انقر هنا. يجب الموافقة على الشروط والأحكام.

يجب إدخال البيانات التي يتطلبها منك الموقع وتحتوي:

على رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

نوع الجنس.

الحالة الاجتماعية.

رقم هوية الأب.

ثم الضغط على موافق.

قم بإدخال البيانات الشخصية وتتمثل في:

مكان الميلاد.

فئة المهنة.

رقم الهاتف.

جنسيته مقدم الطلب.

محل الإقامة.

طول مقدم الطلب.

ثم الضغط على حفظ والتالي.

يجب إدخال كافة بيانات طلب الوظيفة والمؤهلات العلمية وتتمثل فيه: