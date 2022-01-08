أجل أول 3 أو 6 أقساط وأحصل على سيولة نقدية فورية بهامش ربح مميز وشروط سهلة

أجل أول 3 أو 6 أقساط وأحصل علي سيولة نقدية فورية ، عرض تمويلي يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب، كما يبحث الكثير من العملاء عن عروض تمويلية تتيح لهم إمكانية تأجيل السداد في بداية الأقساط التمويلية المستحقة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لهم وبما يتلاءم مع إلتزاماته المالية الأخرى.

أجل أول 3 أو 6 أقساط وأحصل علي سيولة نقدية فورية

تمويل نقدى سريع وفورى بمبالغ مالية كبيرة ، أحد منتجات التمويل الشخصي التي يقدمها البنك العربي الوطني لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات سهلة ، بالإضافة إلى إتاحت الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تناسب جميع العملاء بالمملكة ، كما وفر البنك العربي الوطني للعميل إمكانية تأجيل سداد أول 3 أو 6 أقساط ، من الأقساط الشهرية المستحقة وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العميل، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية.

مزايا التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني

قام البنك العربي الوطني بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل البنك العربي الوطني يتميز بهامش ربح تنافسي. يوفر البنك هذا المنتج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي من البنك العربي الوطني. يتيح البنك للعميل إمكانية تأجيل سداد أول 3 أو 6 أقساط ، من الأقساط التمويلية المستحقة لسداد مبلغ التمويل. يوفر البنك العربي الوطني التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، تخدم كافة احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي أقساط مريحة ومرنة بمدة تصل حتي 60 شهر. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الحصول على تمويل إضافي ، وذلك بعد سداد 20% من أصل التمويل القائم لدى البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على طلب تمويل البنك العربي الوطني وتأجيل سداد أول 3 أو 6 أقساط

وفر البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية ، للعملاء العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي ، والاستفادة من تأجيل سداد أول 3 أو 6 أقساط من الأقساط التمويلية المستحقة ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل البنك العربي الوطني من خلال تطبيق العربي موبايل ، بدون الحاجة إلى زيارة فرع البنك في المملكة العربية السعودية.