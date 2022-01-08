كيفيه الحصول علي شهاده التأمينات الاجتماعية ومعرفه الصلاحية للشهاده وكيفيه طباعه شهاده التأمينات الاجتماعية إلكترونيا بدلا من الذهاب إلي مقر التأمينات الاجتماعية من اجل توفير الوقت والجهد علي من يرغب في الحصول عليها من المواطنين داخل المملكة ومن اجل الحصول علي العديد من الخدمات الخاصة بالتأمينات.

كيفيه الحصول علي شهاده التأمينات الاجتماعية

نبدأ بالدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية ثم الضغط علي كلمة تأمينات أونلاين.

بعد ذالك نقوم بالبحث عن كلمة إصدار الشهادات في الصفحة التالية حيث تظهر العديد من الاختيارات للشهادات.

نقوم بتحديد الشهادة التي نريد استخراجها.

لكن نقوم باختيار المسمى الأخر للشهادة في الحالة الخاصة وشهادة التأمينات الاجتماعية حيث تسمى باسم شهادة بيان مدد وأجور مشترك ثم الضغط على كلمة متابعة.

سوف تظهر المربعات التي نقوم بملئها بالبيانات الشخصية الخاصة لكى نقوم بتسجيل على الموقع وبعد كتابة المعلومات اللازمة في الأماكن المخصصة لها والتأكد من صحتها نقوم بالضغط على كلمة التالي.

وبعد ذلك نضغط على كلمة إصدار في الصفحة التي يتم فيها تأكيد كافة البيانات.

نقوم بإرسال طلب إصدار الشهادة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لمراجعتها.

الخطوات المطلوبة لمعرفه صلاحيه شهاده التأمينات

نبدأ بالدخول علي الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية تظهر ثم نقوم بالبحث عن كلمة التحقق من الشهادات وهذة الصفحة التي يمكن من خلالها مراجعة بيانات وصلاحية الشهادة

في الصفحة التالية نموذج البيانات الخاصة بك وبه العديد من المربعات.

نقوم بكتابة كافة المعلومات في أماكنها ومراجعتها وبعد التأكد من البيانات نضغط على كلمة متابعة والتي تظهر لنا اسفل الصفحة الظاهرة والتي تنقلنا للصفحة التالية والتي يطلب فيها إدخال رمز الشهادة.

في الوثيقة الخاصة بالتأمينات يمكن أن تلاحظ رمز مكتوب في الجهة العليا.

ثم نقوم بكتابه الرمز المكتوب في الجهة العليا الموجودة في الوثيقة الخاصة بالتأمينات وذلك في المكان الموجود بالموقع والضغط على كلمة متابعة ثم ننتقل إلى الصفحة التالية التي بها البيانات الخاصة بالشهادة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

خطوات طباعه شهاده التأمينات للاجتماعيه