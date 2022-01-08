طباعة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات 1443

يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة طباعة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات عبر الموقع الرسمي للبريد السعودي على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتقدم الحكومة السعودية هذه الخدمة ضمن خدمات أخرى كثيرة بطريقة إلكترونية بدون التوجه إلى المؤسسات المختصة بهدف تقليل الجهد المبذول من المواطن والتسهيل عليه تماشياً مع رؤية السعودية 2030م والتي تسعى من خلالها إلى تطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير في تقديم خدماتها للمواطنين، ومن الجدير بالذكر أنه يُمكن للمواطن السعودي الآن معرفة عنوانه الوطني وطباعته وتعديله وتحديثه إلكترونياً من المنزل وليس بحاجة إلى الذهاب إلى الجهات المختصة وتضييع الوقت للحصول على الخدمة، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم كيفية إجراء طباعة للعنوان الوطني الخاص بالأفراد والمؤسسات كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية تعديل العنوان الوطني الخاص بكم، فإلى نص المقال.

طباعة العنوان الوطني للأفراد

نوضح لكم طريقة طباعة العنوان الوطني للأفراد عبر موقع البريد السعودي من خلال اتباعكم لعدة خطوات إلكترونية، فقط اتبع الآتي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي للبريد السعودي على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل دخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور أو قم بإنشاء حساب جديد.

ثالثاً قم بإدخال البيانات المطلوبة في الصفحة الرئيسية مثل رقم معرف البلد ورقم الجوال ثم اضغط على “التحقق من الهوية”.

رابعاً ستصل لك رسالة تفعيل على هاتفك الجوال للتحقق من الهوية ثم سيتم عرض عنوان البلد.

خامساً قم الآن بالتوجه إلى صفحة العنوان ثم اضغط على “طباعة التفاصيل”.

سادساً اضغط الآن على خيار “طباعة”.

كيف أطبع العنوان الوطني للمؤسسات

يستطيع رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات استخراج وطباعة عنوانهم الوطني إلكترونياً بكل سهولة، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لطباعة العنوان الوطني للمؤسسات، فقط قم بإتباع الآتي:

أولاً ادخل إلى موقع االبريد السعودي الإلكتروني كما بالأعلى.

ثانياً قم بتحديد نوع الحساب الاعمال.

ثالثاً قم بتسجيل دخولك بكتابة اسم المستخدم أو السجل التجاري أو رقم الرخصة أو من النفاذ الوطني الموحد.

رابعاً انقر على خيار “إدارة عنوان مسجل”.

خامساً ادخل البيانات المطلوبة منك مثل رقم الجوال ورقم الرخصة وغيره.

سادساً انقر على خيار “طباعة”.

تحديث العنوان الوطني

نوضح لكل المواطنين السعوديين كيفية تحديث بياناتهم الخاصة بالعنوان الوطني في أبشر والبريد السعودي عبر الموقع الرسمي للنفاذ الوطني الموحد، فكل ما يتطلبه الأمر هو الولوج إلى منصة النفاذ الموحد ثم اختيار خدمة التحديث، وقد وضحنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال مقال سابق على موقعنا بعنوان كيفية تحديث العنوان الوطني في أبشر والبريد السعودي، من فضلك قم بالإطلاع عليه.